Sport

Sinner all’ospedale San Raffaele di Milano: controlli di routine

Il tennista si sottoporrà agli accertamenti dopo il malessere accusato al Roland Garros

di Cristiana Flaminio - 8 Giugno 2026

epa13000376 Jannik Sinner of Italy talks during a press conference after losing his Men's 2nd round match against Juan Manuel Cerundolo of Argentina at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 28 May 2026. EPA/YOAN VALAT

Jannik Sinner questa mattina è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista si è sottoposto a degli accertamenti medici. Che, stando a quanto riferiscono dal suo entourage, erano programmati da tempo. L’obiettivo dei controlli è quello di vagliare le condizioni fisiche del tennista numero uno al mondo, leader della classifica Atp, dopo il malessere che ha accusato al secondo turno del Roland Garros. Torneo che è stato costretto ad abbandonare dopo una prematura sconfitta contro l’argentino Cerundolo.

Sinner al San Raffaele

I controlli a cui si è sottoposto Sinner all’ospedale San Raffaele di Milano sono di routine. E non sarebbe emerso nessun profilo insolito. Né, tantomeno, nessun allarme sulle condizioni di salute dell’atleta altoatesino. Ma comprendere a che punto sia, fisicamente, il tennista diventa adesso fondamentale. Per organizzare, al meglio, gli sforzi in vista del prosieguo della stagione sportiva di quest’anno. Ci sono altri tornei e bisogna capire come iniziare la preparazione.

Gli allenamenti e il programma

Sinner sarà sottoposto oggi e domani a tutta una serie di accertamenti da parte dei medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, poi dovrà tornare in campo. La racchetta lo aspetta e lo attende la preparazione per i tornei sull’erba. A cominciare da Wimbledon. Dove il tennista italiano dovrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz. Che, in questa fase della stagione, è lungodegente. E il suo rientro alle competizioni non appare per niente vicino.