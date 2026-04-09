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Arriva su Rai1 e Raiplay “Vespucci, il viaggio più lungo”, una docufiction in quattro episodi

di Italpress - 9 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Due serate, il 17 e il 24 aprile (su Rai3 e su RaiPlay) per raccontare 609 giorni a bordo della nave più bella mai costruita. È “Vespucci, il viaggio più lungo”, docufiction in quattro episodi prodotta da Palomar e Rai Fiction e diretta da Flavio Maspes che è stata presentata questa mattina a Roma, al Circolo Ufficiali della Marina Militare.

Con la voce narrante di Luca Ward, “Vespucci” porta gli spettatori a bordo dello storico veliero (varato nel 1931) insieme ai membri dell’equipaggio, dal Comandante (il Capitano di Vascello Giuseppe Lai) ai nocchieri e agli allievi e alle allieve dell’Accademia Navale di Livorno.

E, ancora, insieme ai testimonial del Villaggio Italia, protagonisti che, nel corso di quattro puntate, raccontano questa impresa senza precedenti e condividono le proprie emozioni durante l’avventura che rimarrà per sempre nella loro memoria e in quella degli italiani: il Tour Mondiale Vespucci.

“Questa è la storia di una nave di 95 anni che ha sfidato il Pacifico per settimane senza sosta – ha detto Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio di Squadra, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare – è la storia di una missione complessa che ha richiesto un’organizzazione logistica perfetta e un grande spirito di adattamento” dietro alla quale “ci sono donne e uomini che hanno scelto il mare, perché 600 giorni lontano da casa non è solo un numero”.

Per tutto questo, ha aggiunto, “questo viaggio non poteva restare solo un’esperienza vissuta ma doveva diventare una storia condivisa”. Di più: “Un ponte tra mare e terra e un messaggio per i giovani, per chi cerca una strada difficile ma autentica e piena di soddisfazione, una vita di coraggio, perseveranza e passione. Questo viaggio – ha concluso – è motivo di orgoglio per tutta la nazione, abbiamo dimostrato ciò che siamo capaci di fare insieme”.

“‘Vespucci, il viaggio più lungo’ non è solo un racconto militare ma anche un racconto di amicizia – osserva la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – È stato un viaggio immenso non solo per il tempo ma anche per la qualità delle relazioni. La sfida è stata mettere insieme tante anime per un racconto popolare che possa unire gli spettatori e dare a tutti l’opportunità di viverla”.

-Foto ufficio stampa Rai-

(ITALPRESS).