Primo Piano

Atp Finals Torino, ancora una finale tra Sinner e Alcaraz

di Lino Sasso - 15 Novembre 2025

Una finale tra Sinner e Alcaraz alle Atp di Finals Torino era, per qualcuno, una certezza. Di certo per i bookmakers. Di fatto, domani il Pala Alpitour ospiterà l’ultimo atto più atteso del tennis mondiale, un confronto che ormai rappresenta una delle rivalità simbolo della nuova generazione. Da una parte Jannik Sinner, campione in carica e finalista delle ultime due edizioni. Dall’altra Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking e alla sua prima finale nel torneo dei Maestri.

La semifinale di Alcaraz

Lo spagnolo ha staccato il pass battendo con autorità Felix Auger-Aliassime, superato per 6-2, 6-4 in un’ora e 22 minuti. Un match in cui Alcaraz ha imposto fin dall’inizio un ritmo feroce, confermando quel mix di aggressività e controllo che negli ultimi mesi lo ha riportato in vetta al circuito. Dopo un avvio combattuto – con il canadese bravo ad annullare tre palle break nel game più lungo dell’incontro – lo spagnolo ha trovato il primo allungo grazie a una smorzata perfetta seguita da una volée impeccabile, la giocata che ha certificato il 3-1 e cambiato l’inerzia del set. Auger-Aliassime ha avuto l’occasione per rientrare subito, ma ha sprecato una palla del controbreak con un dritto facile in rete. Da lì in avanti la frazione si è trasformata in un monologo: Alcaraz ha difeso i turni di battuta con sicurezza e ha chiuso 6-2 con un altro break a zero.

Nel secondo set il canadese ha provato a rimanere in scia, spinto da ottime percentuali con la prima di servizio e da qualche sortita a rete efficace. Il pubblico ha applaudito anche una splendida volée dorsale che lo ha tenuto in corsa fino al 4-4. Ma nei momenti chiave Alcaraz ha nuovamente alzato il livello, forzando gli errori dell’avversario e chiudendo una partita sempre sotto controllo, guadagnandosi così la seconda finale delle Finals della sua carriera.

La finale tra Sinner e Alcaraz alle Atp Finals

Domani, però, lo scenario sarà completamente diverso. La finale Sinner Alcaraz alle Atp Finals di Torino mette di fronte due giocatori ormai abituati a sfidarsi nei palcoscenici più prestigiosi. L’ultimo incrocio in un match decisivo risale alla finale degli Us Open, vinta dallo spagnolo in quattro set. Sinner, però, arriva al confronto forte di un percorso impeccabile nell’edizione di quest’anno e del sostegno incondizionato del pubblico di casa. Torino è pronta a infiammarsi: un nuovo capitolo della rivalità più elettrizzante del tennis contemporaneo è alle porte.