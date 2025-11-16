Primo Piano

Atp Finals Torino, oggi la finale Sinner-Alcaraz. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 16 Novembre 2025

Oggi si disputerà la finale delle Atp Finals tra Sinner e Alcaraz. Alle 18 l’Inalpi Arena accenderà i riflettori sulla sesta sfida dell’anno tra i due dominatori della stagione, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Numero 1 e numero 2 del ranking, protagonisti indiscussi dell’era dei Big Two, arrivano all’ultimo atto di un duello che ha scandito ogni grande appuntamento del 2025. Si sono spartiti equamente gli Slam: Australian Open e Wimbledon all’azzurro, Roland Garros e Us Open allo spagnolo. Su otto tornei giocati in contemporanea, hanno raggiunto la finale in sei occasioni. Numeri che certificano una rivalità già entrata nella storia. Dal 2021 ad oggi Sinner e Alcaraz si sono affrontati 15 volte, tre delle quali in occasione di una finale Slam: i precedenti vedono lo spagnolo in vantaggio 10-5.

La semifinale di Sinner

Se il contesto è mondiale, l’atmosfera dell’Inalpi Arena è però tutta per Sinner. L’altoatesino è imbattuto indoor da 30 partite e vuole confermarsi re assoluto al chiuso. Nella semifinale di sabato ha superato Alex De Minaur con una prestazione autorevole. “È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio ho sbagliato qualche risposta di troppo; nel secondo set ho alzato il livello”, ha spiegato Jannik. L’abbraccio al pubblico è arrivato puntuale: “Giocare qui è molto speciale, questo pubblico mi dà una spinta in più”. Di certo un aspetto importante anche in vista della finale di oggi che vedrà Sinner affrontare Alcaraz.

La semifinale di Alcaraz

A rispondere è stato un Alcaraz brillante, solido e aggressivo. Lo spagnolo ha dominato Felix Auger-Aliassime in un’ora e 23 minuti, imponendosi 6-2, 6-4 con numeri da leader assoluto. Nel primo set ha subito “messo in chiaro le cose”, archiviando la pratica in 37 minuti. Il secondo set è stato più equilibrato, con Auger-Aliassime più incisivo al servizio, ma la solidità dello spagnolo è rimasta intatta. Sul 5-4, quattro errori gratuiti del canadese hanno aperto la porta al break decisivo. “Sono molto felice per la partita di oggi. Ci vediamo domani”, ha detto Alcaraz in italiano dopo aver conquistato l’accesso alla finale di oggi contro Sinner.

Atp Finals Torino, dove vedere la finale di oggi tra Sinner e Alcaraz

Il capitolo finale delle Atp Finals di Torino è oggi: Sinner contro Alcaraz, ancora una volta. Un duello atteso, una sfida che tutti aspettano. Il match tra il tennista altoatesino e lo spagnolo, in programma alle 18.00 di oggi, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati Sky sarà fruibile sui canali Sport. Disponibile anche streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.