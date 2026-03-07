Esteri

Attacchi russi su Kiev e Kharkiv: cinque morti in Ucraina

Notte di missili e bombe nei cieli ucraini, il punto della situazione dal fronte

di Maria Graziosi - 7 Marzo 2026

Proseguono senza sosta le ostilità in Ucraina: bombe a Kiev e a Kharkiv dove si sarebbero registrati cinque morti nell’attacco a un edificio residenziale. Questa notte in azione le forze russe che hanno stretto, ancora di più, la morsa attorno agli obiettivi militari. Nella capitale si sono avvertite numerose esplosioni che hanno interessato anche la città di Kharkiv. Sarebbero stati sganciati missili balistici che hanno fatto scattare nella notte l’allarme aereo sull’intero territorio nazionale ucraino.

Bombe su Kiev e Kharkiv

Nella capitale si sono registrati i primi attacchi attorno all’una e mezza di notte, ora locale. A ritmo di dieci minuti, poi, le altre esplosioni. Fino alle tre del mattino. Rispetto a Kiev, sembrerebbe ancora più grave invece la situazione a Kharkiv. Dove un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel quartiere Kyivsky, distruggendo il palazzo e scatenando crolli e incendi. Ci sarebbero almeno cinque vittime e dieci feriti nell’azione militare russa.

Il giallo delle vittime

Secondo quanto è stato riferito dalle autorità locali, oltre ai cinque morti ci sarebbero anche dieci feriti e due di loro sarebbero bambini. Sono stati segnalati incendi a seguito di un attacco missilistico, secondo il governatore dell’oblast, Oleh Syniehubov. Le autorità locali sono ancora alle prese con le conseguenze dell’attacco. Insomma, tra Kharkiv e Kiev la situazione si fa grave. Mentre si prospettano ancora nuovi attacchi tra Russia e Ucraina. Per una guerra che non vuol saperne di trovare una soluzione di pace e con Mosca decisa a martellare e Kiev a resistere a tutti i costi.