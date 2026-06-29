Esteri

Terremoto in Venezuela, recuperato il corpo di un italiano

Si tratta del salernitano Enzo Cuomo, poche speranze di ritrovare in vita moglie e figlia a Caracas

di Giovanni Vasso - 29 Giugno 2026

Terremoto in Venezuela: è stato recuperato, purtroppo senza vita, il corpo dell’italiano Enzo Cuomo. L’uomo, 63 anni, era originario di Laviano, in provincia di Salerno. Viveva da tempo nel quartiere di Los Palos Grandes nella capitale Caracas, in un appartamento che si trovava all’interno di un fabbricato di quattordici piani che non ha retto al doppio sisma che ha sconvolto il Paese sudamericano. Adesso i soccorritori sono alla ricerca dei suoi familiari, della moglie Trini Adrian, una donna di 53 anni, e della figlia Isabella di 22 anni. Si resta appesi alla speranza, quella non viene meno. Ma il timore è che purtroppo anche le due donne possano aver perso la vita.

Venezuela, terremoto: ritrovato il corpo senza vita dell’italiano Cuomo

Sia Enzo Cuomo che Trini Adrian e Isabella Cuomo erano stati iscritti nella lista dei dispersi. Si teme che i corpi delle due donne possano trovarsi già in obitorio, tra i tanti resti di chi, purtroppo, oltre ad aver perso la vita ha perduto, per il momento, pure nome e identità. Ci vorranno le operazioni di riconoscimento ufficiale per capirne di più. Intanto il corpo senza vita dell’italiano Cuomo è emerso dalle macerie mentre proseguono senza sosta le ricerche delle vittime e dei feriti dopo il tremendo doppio terremoto in Venezuela.

Una corsa contro il tempo

Il terremoto in Venezuela ha mietuto, tra le vittime, pure un italiano e, con ogni probabilità, pure la sua famiglia. I soccorritori continuano a cercare, in tutto il Paese, tra le macerie. L’obiettivo è dare corpo alla speranza più che alla conta delle vittime. Che è già fin troppo pesante. La presidente Dercy Rodriguez ha detto che “abbiamo recuperato persone ancora in vita, non perdiamo mai la speranza”. Intanto Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, ha annunciato che tornerà presto nel suo Paese “per stare vicino” al popolo.