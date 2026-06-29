Esteri

Sparatoria choc nella Fan Zone dei Mondiali, un morto e un ferito grave a San Jose

Paura nella Fan Zone, la sparatoria riaccende i timori di un possibile rischio terroristico durante i Mondiali

di Gianluca Pascutti - 29 Giugno 2026

La festa dei Mondiali si interrompe di colpo a San Jose in California. Nella Fan Zone allestita a San Pedro Square, cuore della movida cittadina, una sparatoria provoca un morto e un ferito grave. L’episodio è accaduto in queste ore, mentre nello stadio non è in corso alcuna partita. I tifosi presenti hanno vissuto minuti di panico, tra urla, gente in fuga e locali costretti ad abbassare le serrande. La polizia che presidiava la Fans Zone è intervenuta rapidamente ma una persona era già a terra senza vita. Poco distante, un altro uomo presentava ferite da arma da fuoco gravissime. I sanitari lo hanno trasportato urgentemente in ospedale in codice rosso. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Fan Zone dei Mondiali trasformata in scena del crimine

San Pedro Square è una delle Fan Zone ufficiali della Bay Area per i Mondiali 2026. Qui i tifosi si radunano per seguire le partite su maxischermi, bere qualcosa e vivere l’atmosfera del torneo. Finora la zona ha ospitato cinque match, con un calendario fitto di eventi. Il prossimo appuntamento previsto è la sfida tra Stati Uniti e Bosnia, molto attesa dal pubblico locale. Dopo gli spari, la Fan Zone cambia volto. Le strade intorno vengono chiuse. La polizia transenna l’area e blocca gli accessi. I bar interrompono l’attività. I tavolini restano vuoti. Le luci dei lampeggianti sostituiscono quelle dei maxischermi. La festa del calcio lascia spazio alle immagini di una scena del crimine nel cuore della città.

Testimoni sotto shock e investigatori al lavoro

Gli investigatori raccolgono le prime testimonianze di chi ha vissuto quei momenti di terrore e analizzano le immagini delle telecamere di sicurezza. L’obiettivo è capire se la sparatoria nasce da un regolamento di conti, da una lite improvvisa o da un attacco terroristico. La presenza di molti tifosi nella zona rende ancora più delicata la gestione del caso.