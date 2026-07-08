Cronaca

Attentato Ranucci, indagato Lavitola: e ora?

Il conduttore di Report, che ha fatto dello scandalismo fotografico parte della propria inconfondibile cifra narrativa, si ritrova ora stordito

di Dave Hill Cirio - 8 Luglio 2026

Una foto pubblicata nel maggio del 2023 da Il Riformista, mostra Sigfrido Ranucci a cena con alcune persone tra cui (a capotavola) Walter Lavitola, proprietario del ristorante Cefalù, nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma

La svolta nell’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci con Valter Lavitola indagato di strage come (attuale) presunto mandante della bomba dello scorso ottobre, fa crollare un castello di carte.

Attentato a Ranucci, indagato Lavitola “amico vero”

La vicenda testimonia il cortocircuito di un certo giornalismo d’inchiesta italiano che ha scambiato, per spregiudicatezza professionale, una vicinanza promiscua con i propri “bersagli”.

Il giornalismo di Report

Il conduttore di Report, che ha fatto dello scandalismo fotografico parte della propria inconfondibile cifra narrativa, si ritrova ora stordito a definire il presunto stragista un “amico vero” con cui andava al ristorante.

Il fallimento del giornalismo show?

È il fallimento del giustizialismo mediatico. A furia di spettacolarizzare i mostri in favore di telecamera, si finisce per sedercisi a tavola insieme.

L’identità scrive: “Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’attacco dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l’imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. L’episodio è avvenuto nell’ottobre 2025 davanti alla villetta di Pomezia, alle porte della Capitale, dove Ranucci vive con la propria famiglia. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Lavitola su delega dei magistrati della Dda. Sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer dell’indagato. Strumenti che gli investigatori intendono analizzare per cercare elementi utili a ricostruire il movente e gli eventuali contatti con gli esecutori dell’attentato. Al momento, infatti, resta ancora da chiarire quale sia stata la ragione che avrebbe spinto, secondo l’accusa, a ordinare il blitz esplosivo contro il giornalista”……..