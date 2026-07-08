Cultura & Spettacolo

Francesco Renga accompagnato fuori dal volo Ryanair

Il caso domenica su un volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio: cosa è successo

di Pietro Pertosa - 8 Luglio 2026

Francesco Renga avrebbe litigato con il personale di bordo di un volo Ryanair finendo per essere cacciato dal velivolo prima ancora del decollo. Lo riporta il Qn secondo cui la lite a bordo sarebbe stata ripresa da diversi video girati dagli altri passeggeri del volo. Il cantante avrebbe avuto una discussione animata con il personale di bordo su decisione del comandante. A far inalberare l’artista sarebbe stata la contestazione di un bagaglio e delle sue misure. Costate un sovrapprezzo faticosamente digerito dall’artista che, da Brindisi, avrebbe dovuto far ritorno a Orio al Serio.

Francesco Renga e il caso Ryanair

Che giornata, per Francesco Renga. Secondo le ricostruzioni, infatti, la situazione si è ingarbugliata dopo il checkin. Digerito l’affaire valigia, poi sono arrivati i ritardi. Il cantante si sarebbe spazientito. E avrebbe protestato a gran voce per l’attesa. Un conciliabolo poi diventato protesta. Parole rivolte agli steward e alle hostess, quindi la discussione pure con gli altri passeggeri. Una situazione che, a favore di clic e di video homemade, ha indotto il comandante ad accompagnare Renga fuori dal velivolo prima del decollo.

All’Adn Kronos, l’ufficio stampa di Francesco Renga non ha rilasciato alcun commento. Limitando a confermare la presenza del cantante all’aeroporto di Brindisi. Il volo Ryanair, che era già in fase di rullaggio, ha subito un’ulteriore mezz’ora di ritardo. Ed ha lasciato lo scalo pugliese solo alle 00.30. I video, intanto, postati in rete sono diventati virali e la questione è subito sbarcata tra i top trend della giornata.

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