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Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima

di Redazione - 8 Luglio 2026

(LaPresse) Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Il programma è già iniziato con il Job Forum, che riunisce studenti, neolaureati e rappresentanti dell’industria per promuovere networking, opportunità professionali e condivisione delle conoscenze. Tra le aziende presenti figurano il costruttore olandese di yacht Oceanco e il gruppo cantieristico italiano Azimut Benetti Group.