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Sport

Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l’industria marittima

di Redazione -

(LaPresse) Con la Monaco Energy Boat Challenge ai nastri di partenza, 54 team stanno completando gli ultimi preparativi sulla banchina dello Yacht Club de Monaco prima dell’inizio della competizione. Il programma è già iniziato con il Job Forum, che riunisce studenti, neolaureati e rappresentanti dell’industria per promuovere networking, opportunità professionali e condivisione delle conoscenze. Tra le aziende presenti figurano il costruttore olandese di yacht Oceanco e il gruppo cantieristico italiano Azimut Benetti Group.

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