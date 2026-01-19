Sport

Australian Open, oggi l’esordio di Sinner. Dove vederlo

di Lino Sasso - 20 Gennaio 2026

Alle ore 9 di oggi ci sarà finalmente l’atteso esordio Sinner agli Australian Open. L’azzurro apre il suo cammino sul cemento di Melbourne affrontando il francese Hugo Gaston. Il match è in programma sulla Rod Laver Arena, un palcoscenico ormai familiare a Jannik Sinner, che proprio qui ha alzato il trofeo negli ultimi due anni: nel 2024 battendo Daniil Medvedev in finale e nel 2025 superando Alexander Zverev. Il debutto del campione azzurro arriva all’indomani di una giornata dal bilancio contrastato per la pattuglia italiana.

Gli altri italiani

Oltre allo sfortunato Flavio Cobolli, eliminato al primo turno anche a causa di un problema allo stomaco, hanno salutato il torneo Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, penalizzati da un sorteggio poco benevolo che li ha messi di fronte rispettivamente a Andrey Rublev e Casper Ruud. La nota positiva è rappresentata da Francesco Maestrelli, classe 2002, proveniente dalle qualificazioni: con carattere e un servizio devastante ha superato al quinto set il francese Terence Atmane, firmando una delle sorprese del primo turno.

Le previsioni dei bookmaker

Tra i big, percorso agevole per Medvedev e per il beniamino di casa Alex De Minaur, mentre si è dovuto ritirare il canadese Felix Auger-Aliassime. Secondo i bookmaker, l’esordio di Sinner oggi Agli Australian Open non dovrebbe riservare sorprese: contro Gaston la vittoria dell’azzurro non è nemmeno quotata, mentre l’exploit del transalpino oscilla tra 11 e 50 volte la posta. Quote favorevoli anche per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre più complessa appare la sfida di Luca Nardi contro il cinese Wu Yibing. Nel femminile, riflettori su Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, entrambe avanti nei pronostici.

Dove vedere l’esordio di Sinner oggi agli Australian Open

Le partite degli Australian Open sono trasmesse in diretta su HBO Max, discovery+ ed Eurosport, anche tramite Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston si giocherà a partire dalle ore 9.