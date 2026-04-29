Cronaca

Due persone accoltellate al quartiere ebraico di Londra

La furia di Starmer: "Fatti profondamente preoccupanti"

di Pietro Pertosa - 29 Aprile 2026

Due persone accoltellate a Londra, nel quartiere ebraico di Golders Green. Arrestato il presunto assalitore. L’aggressione si è verificata nei pressi di una sinagoga. Le vittime sono due ebrei ortodossi. I volontari dello Shomrim, organizzazione che cura la sicurezza della comunità ebraica nel quartiere della capitale inglese, sono intervenuti bloccando il presunto aggressore. Per bloccarlo, stando a quanto riporta la Bbc, gli agenti della polizia hanno dovuto fare ricorso al taser.

Accoltellate due persone nel quartiere ebraico a Londra

L’uomo accusato di aver accoltellato due persone nel quartiere ebraico di Londra è stato arrestato. I due ebrei ortodossi feriti sono stati soccorsi dall’organizzazione Hatzola. Che, già nei giorni scorsi, era finita nel mirino dei vandali. Dal momento che persone che sarebbero ancora ignote hanno dato alle fiamme due ambulanze riconducibili proprio ad Hatzola nelle scorse settimane. In un posto, peraltro, che risulterebbe molto vicino a quello in cui s’è verificata l’aggressione di oggi. Il clima a Londra, dunque, si fa sempre più teso.

La rabbia di Starmer

Il premier inglese Keir Starmer ha duramente condannato l’episodio. “È in corso un’indagine di polizia e credo che tutti noi dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerla ed essere assolutamente chiari nella nostra determinazione a contrastare questi reati”. Quindi ha affermato che l’aggressione al quartiere ebraico di Londra rappresenta qualcosa di “profondamente preoccupante”.