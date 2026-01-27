Sport

Australian Open: il match di oggi tra Sinner e Shelton e la possibilità di un nuovo derby azzurro

di Giuseppe Ariola - 28 Gennaio 2026

Dopo la sfida tutta tricolore tra Jannik Sinner e Darderi negli ottavi, l’obiettivo è spingersi ancora oltre: oggi alle 9 orario italiano l’altoatesino affronterà Shelton. Un passaggio chiave per immaginare un secondo incrocio fratricida, questa volta nello scenario prestigiosissimo delle semifinali, contro Lorenzo Musetti. Un altro derby può quindi tingere sempre più d’azzurro gli Australian Open, alimentando il sogno di tutti gli appassionati italiani. Il numero uno azzurro ha già dimostrato di saper dominare il palcoscenico di Melbourne. L’ultimo atto degli Australian Open lo ha visto protagonista. In realtà Sinner ha vinto le ultime due edizioni. Un dato che racconta meglio di ogni parola la sua continuità ad altissimo livello. Prima di pensare al possibile derby con Musetti, però, c’è da superare lo scoglio dei quarti di finale contro Ben Shelton.

I precedenti

Sulla carta, le quote parlano chiaro e descrivono una sfida che sembra indirizzata. I precedenti negli scontri diretti vedono Sinner avanti per 8-1, un dominio che pesa anche nelle valutazioni degli addetti ai lavori. I due si sono già affrontati proprio agli Australian Open lo scorso anno, quando l’azzurro si impose in tre set senza concedere appigli. Il lavoro di avvicinamento al match racconta di un Sinner concentrato e metodico. Il campione italiano ha scelto di allenarsi indoor con uno sparring mancino, simulando le soluzioni tattiche che potrà trovare contro Shelton. Un allenamento mirato, costruito sugli scambi nella diagonale di rovescio e su fasi di gioco ad altissima intensità, per prepararsi a un avversario esplosivo e imprevedibile. Le sensazioni che arrivano dal campo parlano di una condizione fisica in crescita, con margini ancora evidenti e una fiducia solida nei propri mezzi.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Sinner e Shelton

Shelton, che si è allenato sugli stessi campi quasi in contemporanea, appare invece chiamato a un’impresa fuori scala per ribaltare i pronostici. Sul cammino di Sinner, però, non c’è solo Shelton. Dall’altra parte del tabellone incombe la figura di Novak Djokovic, l’ostacolo che separa il pubblico dal sogno di una semifinale tutta italiana tra Sinner e Lorenzo Musetti. Sarebbe uno scontro carico di significati, uno “spareggio azzurro” per un posto nell’ultimo atto dello Slam. Prima, però, l’attenzione è tutta su Sinner e Shelton, chiamati oggi alle 9 orario italiano a una partita che può aprire scenari storici e avvicinare ancora di più l’Italia al cuore degli Australian Open. Il match sarà fruibile in diretta televisiva alle 8 ore italiane sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.