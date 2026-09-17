Cronaca

Esce dal coma e organizza una cena per festeggiare. Muore poche ore dopo

Il 58enne si era risvegliato dal coma dopo il peggioramento della malattia e aveva deciso di festeggiare con amici e familiari. Poche ore dopo la serata, però, è morto improvvisamente nella sua abitazione.

di Roberta Rizzo - 17 Settembre 2026

Renzo Mattiuzzo (Foto di: Eccellenze funerarie Frè)

Una serata organizzata per celebrare un momento di speranza si è trasformata, poche ore dopo, in una tragedia. Renzo Mattiuzzo, 58 anni, è morto improvvisamente a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, dopo essersi recentemente risvegliato dal coma. La sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e l’intera comunità.

I problemi di salute erano iniziati nei mesi scorsi. Renzo soffriva da tempo di forti mal di testa e, dopo una serie di accertamenti, nel mese di luglio aveva ricevuto una diagnosi particolarmente difficile: una grave malattia oncologica.

Nonostante la situazione, il 58enne aveva continuato ad affrontare la quotidianità cercando di mantenere il suo carattere positivo. Nei giorni scorsi, però, le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate fino a portarlo al coma.

Il risveglio e la serata insieme agli amici

Quando Renzo aveva riaperto gli occhi, la sorpresa e la felicità erano state enormi. Il suo recupero aveva stupito anche chi gli era vicino e aveva riacceso la speranza dopo giorni particolarmente difficili.

Proprio per celebrare quel momento, Mattiuzzo aveva deciso di riunire le persone che gli erano state accanto durante la malattia. Nel fine settimana aveva quindi organizzato una pizza insieme ad amici e familiari, trascorrendo alcune ore in compagnia e ritrovando quella normalità che negli ultimi mesi era venuta a mancare.

Nessuno avrebbe immaginato quello che sarebbe accaduto poco dopo. Terminata la serata, Renzo era tornato a casa insieme alla compagna Cristina. Durante la notte, però, il 58enne è morto.

La comunità piange Renzo Mattiuzzo

La notizia ha provocato grande dolore a Gorgo al Monticano. Appassionato di pesca e tifoso dell’Inter, Renzo era conosciuto per il suo carattere scherzoso e per il piacere di trascorrere il tempo insieme agli altri. Anche davanti alla malattia aveva cercato di non perdere il sorriso.

A salutarlo per l’ultima volta sono stati la madre Francesca, la compagna Cristina, il fratello Roberto con Theoni e Sofia, le famiglie Borgolotto e Saccon, insieme a parenti e amici.

I funerali si sono svolti nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Gorgo al Monticano. Le offerte raccolte durante la cerimonia saranno utilizzate per opere di beneficenza, come Renzo avrebbe desiderato. Al termine delle esequie è stata disposta la cremazione.

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