Nuovo slancio per l’Agenzia Dire, dal 22 settembre Mario Sechi direttore responsabile
Mario Sechi dal 22 settembre 2026 sarà il nuovo Direttore responsabile dell’Agenzia Dire. Lo ha comunicato l’Editore al Comitato di Redazione in data odierna.
Sechi, classe 1968, giornalista e scrittore, è stato direttore de l’Unione Sarda, del Tempo, dell’agenzia di stampa Agi e di Libero.
Stefano Valore, Editore della testata, ringrazia il Direttore uscente Nico Perrone per il lavoro svolto in questi anni. “La scelta di Sechi punta a dare nuovo slancio e aprire una stagione di innovazione all’Agenzia di Stampa DIRE, che rappresenta un importante punto di riferimento nello scenario dell’informazione Italiana”, dichiara Valore.
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