Attualità

Nuovo slancio per l’Agenzia Dire, dal 22 settembre Mario Sechi direttore responsabile

di Redazione L'Identità - 17 Settembre 2026

Mario Sechi dal 22 settembre 2026 sarà il nuovo Direttore responsabile dell’Agenzia Dire. Lo ha comunicato l’Editore al Comitato di Redazione in data odierna.

Sechi, classe 1968, giornalista e scrittore, è stato direttore de l’Unione Sarda, del Tempo, dell’agenzia di stampa Agi e di Libero.

Stefano Valore, Editore della testata, ringrazia il Direttore uscente Nico Perrone per il lavoro svolto in questi anni. “La scelta di Sechi punta a dare nuovo slancio e aprire una stagione di innovazione all’Agenzia di Stampa DIRE, che rappresenta un importante punto di riferimento nello scenario dell’informazione Italiana”, dichiara Valore.