A Valencia danni e allagamenti per le piogge torrenziali

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I cittadini denunciano il ritardo nei messaggi di allerta

di Askanews - 17 Settembre 2026

Valencia, 17 set. (askanews) – Strade come fiumi di fango, allagamenti, alberi caduti e devastazione. Valencia fa la conta dei danni dopo il breve ma intenso acquazzone che ha colpito nelle ultime ore la città spagnola.

La Spagna ha avuto una delle estati più calde mai registrate e l’agenzia meteorologica nazionale aveva messo in guardia sulle forti piogge in arrivo sulle regioni orientali; tuttavia, lamentano alcuni residenti, gli avvisi di emergenza pubblica spagnoli, gli ES-Alerts, sono troppo lenti. “Quando è arrivato il messaggio l’intera area era completamente allagata”, dicono i valenziani.

A poche decine di chilometri da Barcellona i soccorritori hanno recuperato il corpo di un uomo; la sua auto è stata travolta da un ruscello a Olivella doppo una pioggia torrenziale.