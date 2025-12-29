Sport

Avversario per una notte, De Rossi torna a Roma

I giallorossi per la vetta, il Genoa per la salvezza: novanta minuti tra ambizioni, ricordi e rimpianti

di Pietro Pertosa - 29 Dicembre 2025

Stasera Daniele De Rossi torna a Roma, all’Olimpico. E lo farà da avversario. Non sarà un incrocio banale, per niente. E non solo per questioni di romanticismo calcistico. L’ex Capitan Futuro sarà l’ostacolo che la truppa del Gasp dovrà dribblare per (ri)lanciare le sue aspirazioni scudettate. E per mandare un messaggio alle dirette concorrenti: ci siamo anche noi, per lo scudetto. Per farlo, non potrà perdersi a rimpiangere i tempi che furono. Né andarci troppo gentilmente. Sarà una battaglia e, per una volta e solo per un paio d’ore, la Roma e Danielino saranno rivali.

Roma, tutto pronto per accogliere De Rossi

A prescindere da come andrà, stasera non sarà una partita come tutte le altre. Già per il blasone di Roma e Genoa, al di là delle ultime annate non proprio esaltanti per il Grifo. La Curva Sud, che sosterrà i giallorossi senza se e senza ma anche stavolta, non dimentica chi è stato e chi è (ancora) Daniele De Rossi. Simbolo di un’era irripetibile, da calciatore. Totem dell’undici giallorosso che capitanato da Francesco Totti fu capace di far tremare gli squadroni e di strappare uno scudetto allo stradominio delle “strisciate” del Nord. Da allenatore, a Roma, ha raddrizzato una barca che non stava andando troppo per il verso giusto. Accettando la responsabilità di sostituire Mourinho, praticamente da esordiente. Per amore, solo per amore, come cantava quell’altro cuore giallorosso.

Avversari per una notte

La Roma deve lanciare la sua sfida alle stelle se vuole davvero puntare allo scudetto. Il Genoa non deve mollare di un centimetro se vuole guadagnare terreno per salvarsi. Nulla è già scritto e niente sarà irreparabile. Ma i novanta minuti dell’Olimpico, l’ultima gara del 2025 per Roma e Genoa, saranno importantissimi per entrambe le squadre. Gasperini, che è uno che la sa lunga, chiama il pubblico di Roma (e la squadra) alla massima concentrazione: “Al Genoa, Daniele ha dato coraggio, che è una grande dote per gli allenatori. Nonostante la classifica sia difficile per loro, sono convinto che noi domani dovremo raschiare il barile per trovare e mettere in campo le risorse migliori per vincere – ha affermato Gasperini -, perché abbiamo assolutamente la necessità di vincere, soprattutto in questo momento”.