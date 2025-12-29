Sport

Inter chiude il 2025 in vetta ma lassù tutto può succedere

In attesa della Roma stasera la Juventus dà uno squillo alle pretendenti allo scudetto

di Martino Tursi - 29 Dicembre 2025

L’Inter si riprende la vetta ma occhio che il campionato non è mai stato tanto combattuto come adesso. Quattro squadre in quattro punti, tre di loro hanno una partita in meno ma la Juventus, adesso nelle mani di Luciano Spalletti, lancia un segnale alle pretendenti allo scudetto. E se la Roma, questa sera, dovesse battere il Genoa nella sfida da Libro Cuore contro l’ex Capitan Futuro De Rossi, la corsa al titolo si complicherebbe (ancora) confermando i giallorossi tra i club che ambiscono a vincere la Serie A.

Inter in vetta ma non molla nessuno

I nerazzurri di Christian Chivu hanno superato l’Atalanta con un gol del solito capitan Lautaro. Una rete che dona i tre punti alla Beneamata facendola schizzare in testa alla classifica. Ma nessuna, dietro, molla. Il Milan ritrovato di Max Allegri ne fa tre all’Hellas. Il Napoli di Antonio Conte, impegnato contro la Cremonese di Vardy e Nicola, si sbarazza a domicilio dei grigiorossi con doppietta del maestoso Hojlund. Attenzione, però, perché la Juventus vincendo il confronto col Pisa si ritrova (per ora) al quarto posto e con un distacco di soli quattro punti dall’Inter. In mezzo quattro squadre e se la Roma del Gasp la spunterebbe, nel gruppone di testa a correre per lo scudetto sarebbero in cinque.

Se ne parla a gennaio

Il prossimo turno potrà dare già da subito delle indicazioni. E, magari, fissare qualche gerarchia. Finora impossibile, nonostante i confronti diretti. Nessuno ha intenzione di mollare. Il 2025, intanto, si conclude con l’Inter in vetta alla classifica. Ma tutto può ancora accadere. Già, perché questo campionato si è livellato. E se è vero che ciò sembra tradire un abbassamento dei livelli complessivi, dall’altra parte dona pure una certa imprevedibilità (almeno quello) all’ex campionato che una volta fu il più bello del mondo. Insomma, le sette sorelle non sono tornate. Ma almeno c’è vita ai piani alti della classifica.