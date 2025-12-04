Attualità

Baby gang e responsabilità penale: la proposta di Marta Fascina (Forza Italia) riaccende il dibattito sull’imputabilità a 13 anni

di Priscilla Rucco - 4 Dicembre 2025

La questione dei reati commessi da giovanissimi torna al centro del dibattito politico e sociale dopo l’iniziativa presentata dalla deputata Marta Fascina, che propone di abbassare l’età di imputabilità penale da 14 a 13 anni. Una misura che, nelle intenzioni della parlamentare, mira a colmare un vuoto normativo che rischierebbe di lasciare senza conseguenze una fascia di comportamenti sempre più violenti tra minorenni infraquattordicenni. Le baby gang non sono un fenomeno recente, ma la loro esposizione digitale e la maggiore spavalderia con cui alcuni giovanissimi agiscono hanno cambiato la percezione pubblica e la necessità di porre rimedio ad un problema da arginare. L’emulazione, la pressione del gruppo e la ricerca di visibilità sui social stanno alimentando, infatti, episodi sempre più gravi.

Le cronache recenti mostrano chiaramente la complessità della situazione

Ad agosto quattro ragazzini – tutti minori di 14 anni – rubarono un’auto uccidendo una donna anziana, nell’udienza avvenuta al Tribunale dei minori di Milano il giudice ha assegnato la responsabilità genitoriale dei tre minori (il quarto risulta ancora irreperibile) al Comune di Milano. Intanto, i familiari di Cecilia De Astis, non avranno giustizia per quanto avvenuto. Sempre nel Nord Italia, un tredicenne ha partecipato al pestaggio di un coetaneo in un parco, filmando la scena con il cellulare. Già seguito dai servizi sociali, non è imputabile, e la mancanza di conseguenze penali ha suscitato proteste nel quartiere. Nel Centro Italia, tre dodicenni hanno rapinato un negozio di quartiere, ferendo il proprietario. Gli investigatori ritengono che i ragazzi fossero pienamente consapevoli di non poter essere perseguiti penalmente. Al Sud, un gruppo di undicenni e dodicenni ha lanciato sassi contro auto in corsa, provocando diversi incidenti. Gli stessi giovani avevano condiviso online video delle loro “imprese”, a testimonianza del peso dell’emulazione digitale.

Le ragioni dei sostenitori

È in questo scenario di impunibilità che la proposta di Marta Fascina trova consenso tra molti cittadini esasperati dalle baby gang. Secondo la deputata, “il dilagare dei reati contro la persona e il patrimonio da parte di soggetti infraquattordicenni richiede un intervento strutturale”. L’obiettivo è ristabilire una soglia di responsabilità più chiara e fornire alle autorità strumenti efficaci per intervenire su comportamenti sempre più precoci e organizzati.

Le perplessità degli esperti

Magistrati minorili, psicologi e operatori sociali sollevano però forti dubbi. Abbassare l’età di imputabilità, spiegano, rischia di trattare adolescenti in fase di sviluppo come adulti pienamente consapevoli. La maturità cognitiva ed emotiva dei tredicenni è spesso discontinua: intervenire penalmente senza un sostegno educativo rischierebbe di aggravare percorsi già considerati fragili.

Una questione educativa prima che giudiziaria?

Gli esperti, poi, insistono sull’importanza di potenziare le politiche di prevenzione: contrasto alla dispersione scolastica, presenza capillare di educatori nei territori difficili, sportelli psicologici attivi nelle scuole e sostegno alle famiglie. Un reato commesso da un giovanissimo, ricordano, è quasi sempre il risultato di un vuoto che si crea molto tempo prima dell’atto in ambito genitoriale, o in un contesto familiare complesso.

Un Paese posto di fronte a una scelta complessa

La proposta della Fascina si colloca nel punto esatto di una disgregazione nazionale in tema di minori e reati: da un lato la richiesta di sicurezza e interventi esemplari, dall’altro la necessità di proteggere i ragazzi da risposte punitive che potrebbero condizionarne il futuro. Il tema, destinato a entrare in Parlamento e a dividere ulteriormente il dibattito, solleva una domanda cruciale: come intervenire sul disagio giovanile senza limitarsi alla repressione? Ma soprattutto una risposta definitiva non c’è ancora.