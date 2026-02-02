Attualità

Banca Bff, tensioni in Borsa: c’è il cambio ai vertici

Lascia l'ad Belinghieri, lo sostituisce Sica

di Cristiana Flaminio - 2 Febbraio 2026

Alta tensione sui titoli di Banca Bff, annunciato fin da subito un cambio ai vertici dell’istituto di credito. Il direttore generale Giuseppe Sica subentra in tutte le deleghe esercitate finora da Massimiliano Belingheri. L’annuncio arriva in un momento di tribolazione sui mercati per le azioni della Banca. Che, come si dice in termini tecnici, non è riuscita a fare prezzo. E, praticamente, dimostrerebbe un ribasso teorico che si attesterebbe attorno al 30% del valore.

Cambia tutto in Banca Bff

Il Consiglio d’amministrazione ha comunicato in una nota ufficiale di aver proceduto al cambio in corsa. Sica sarà il nuovo Ad di Banca Bff. Già in Morgan Stanley, fino a qualche ora fa deteneva la carica di Cfo. E aveva lavorato nell’istituto di credito “nei momenti chiave della sua crescita”. Individuati, dagli amministratori del Cda, “nel passaggio di proprietà dal fondo Apax Partners a Centerbridge Partners nel 2015, nell’acquisizione strategica in Polonia nel 2016, fino alla quotazione della società al mercato telematico azionario di Borsa Italiana nel 2017”.

Le ragioni del passo indietro

Nella nota del Cda di Banca Bff, le ragioni del dietrofront di Belinghieri. Un’iniziativa presa “al fine di assicurare la piena coesione e l’allineamento all’interno del Consiglio e con il Management della Banca”. L’ex ad “continuerà comunque a supportare nel ruolo di Consigliere di Amministrazione non esecutivo”. Il passo di addio nelle sue parole: “Sono orgoglioso di aver guidato per oltre dodici anni un Gruppo che ha sempre affrontato le opportunità della crescita e del cambiamento con una visione orientata all’eccellenza. Sono certo che Giuseppe Sica guiderà con successo la Banca nella nuova fase di consolidamento e di sviluppo”.