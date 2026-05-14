Attualità

Sinner “marcia trionfale”: sarà finale contro Darderi?

Il presidente della Repubblica ha già "prenotato" il suo posto in tribuna.....

di Giorgio Brescia - 14 Maggio 2026

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale agli Internazionali d’Italia 2026 e va in semifinale. Dopo aver sconfitto Andrey Rublev nei quarti di finale, il numero 1 del mondo si prepara ad affrontare la semifinale al Foro Italico.

La semifinale

Quando e contro chi? Venerdì 15 maggio. Sinner affronterà il vincente del quarto di finale tra Daniil Medvedev (testa di serie n. 7) e la sorpresa spagnola Martín Landaluce. Il luogo: il Campo Centrale del Foro Italico a Roma. L’orario: l’inizio del match è previsto nella sessione pomeridiana, non prima delle 13:30 (orario soggetto a variazioni in base alla durata dei match precedenti).

Il quarto di finale: Sinner vs Rublev

Il match contro Andrey Rublev (testa di serie n. 12), disputato poco fa, ha visto Sinner imporsi con un netto 6-2, 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco.

I dati del match

Sinner ha servito con grande efficacia, mettendo a segno 4 ace e vincendo il 75% dei punti con la prima di servizio.

E’ stato spietato in risposta, convertendo 4 palle break su 5 concesse dal russo.

Un record storico. Con questa vittoria, Sinner ha stabilito il record assoluto di 32 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, superando il precedente primato di Novak Djokovic (31 vittorie nel 2011).

Il cammino di Sinner a Roma 2026

L’altoatesino non ha ancora perso un set nel torneo, dimostrando una solidità disarmante. per Sinner, davvero una “marcia trionfale”. Agli ottavi ha battuto l’italiano Andrea Pellegrino (6-2, 6-3). Oggi, Andrey Rublev (6-2, 6-4).

Curiosità: una semifinale “azzurra”. E la finale?

Il 2026 è un anno storico per il tennis italiano a Roma. Oltre a Sinner, anche Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale (nella parte bassa del tabellone), dove sfiderà il norvegese Casper Ruud.

Esiste dunque la possibilità concreta di vedere, per la prima volta nell’era Open, una finale tutta italiana agli Internazionali d’Italia. Davanti a Sergio Mattarella che ha già “prenotato” il suo posto in tribuna.