Politica

Vannacci sfida FdI sulle preferenze: “Coerenza o tradimento del mandato degli elettori”

Il leader di Futuro Nazionale incalza la maggioranza: “Le preferenze meticce sono una presa in giro”

di Ernesto Ferrante - 10 Settembre 2026

Nel giorno in cui il Senato è chiamato a votare sugli emendamenti alla legge elettorale, Roberto Vannacci sceglie di alzare il livello dello scontro interno alla destra. Il leader di Futuro Nazionale, con un post pubblicato sui social e poi con dichiarazioni all’AdnKronos, chiede apertamente a Fratelli d’Italia di sostenere l’emendamento che reintroduce le preferenze “pure”, senza capilista bloccati. Una proposta analoga a quella presentata dal suo gruppo alla Camera, dove, ricorda, FdI aveva votato a favore.

“FdI ha introdotto preferenze meticce, snaturate, con capilista bloccati: una presa in giro nei confronti del popolo italiano”, attacca Vannacci, trasformando il voto odierno in un test di coerenza per il partito della premier. “Perché votare sì alla Camera e no al Senato sulla stessa proposta?”, domanda, trasformando la questione tecnica in un atto politico.

La linea di Futuro Nazionale: “Ridare sovranità al popolo”

Il messaggio del generale è costruito per parlare direttamente all’elettorato di destra, quello più sensibile ai temi della rappresentanza e della selezione dei candidati. Vannacci denuncia “barriere ideologiche, stanze del potere, manovre di palazzo e una politica rancida e stantia”, contrapponendo a questo quadro la necessità di “fare il bene dell’Italia e degli italiani”.

La sua rivendicazione è netta. Gli elettori devono poter scegliere i propri rappresentanti senza “listini bloccati” né posti riservati agli “unti dalle segreterie di partito”. Una retorica che punta a delegittimare i meccanismi di selezione interna dei partiti e a presentare FN come l’unico interprete della “sovranità popolare”.

Il nodo politico per Fratelli d’Italia

Il pressing di Roberto Vannacci arriva in un momento delicato per la maggioranza, già scossa dalle tensioni emerse alla Camera sul tema delle preferenze. Il rischio, per il partito di Meloni, è di apparire oscillante su una questione che tocca direttamente la narrazione identitaria del partito, quella della difesa del voto e della partecipazione popolare.

Accettare la linea di Futuro Nazionale significherebbe però riaprire un fronte interno e mettere in discussione l’equilibrio raggiunto con gli alleati. Bocciare l’emendamento, al contrario, offrirebbe a Vannacci un nuovo argomento per accusare i meloniani di aver abbandonato la battaglia per la scelta diretta dei candidati.

Una sfida che va oltre il merito della riforma

Il voto di oggi non riguarda soltanto la struttura della legge elettorale, ma anche i rapporti di forza nella destra italiana. Roberto Vannacci punta a consolidare il suo ruolo di attore autonomo, capace di dettare l’agenda su temi identitari e di mettere in difficoltà il partito della premier. FdI, dal canto suo, deve decidere se contenere l’avanzata del generale o se aprire un nuovo fronte di instabilità nella coalizione. La battaglia sulle preferenze diventa così il terreno simbolico di una competizione che, più che tecnica, è profondamente politica.

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