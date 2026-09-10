Attualità

Di Battista ancora in terapia intensiva a L’Avana

L'associazione Schierarsi aggiorna sulle condizioni dell'ex deputato M5S. Prosegue la fase post‑operatoria

di Enzo Ricci - 10 Settembre 2026

Alessandro Di Battista si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, a L’Avana. A comunicarlo è l’associazione Schierarsi, di cui l’ex parlamentare è fondatore e vicepresidente, ringraziando “medici, infermieri e fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”. Di Battista era stato colpito da un malore a fine agosto mentre si trovava a Cuba per un viaggio di lavoro. L’intervento chirurgico è avvenuto solo sabato scorso, quando avrebbe dovuto fare ritorno a Roma.

Verso il ritorno in Italia: tempi e cautele

Secondo quanto riferito da fonti parlamentari all’Adnkronos, l’assicurazione sanitaria starebbe lavorando per riportare Di Battista in Italia già da venerdì, compatibilmente con le condizioni cliniche. L’associazione ha spiegato che “Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento”, ribadendo però la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni in questa fase delicata.