Esteri

Quattro palestinesi uccisi nel nord di Gaza. Raid e arresti anche in Cisgiordania

Le vittime appartenevano alla stessa famiglia. Due erano minorenni

di Mauro Trieste - 10 Settembre 2026

Quattro palestinesi sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco israeliani a nord della Striscia di Gaza, fuori dalle aree di dispiegamento dell’Idf. Lo riferisce una fonte medica ad Al Jazeera. Le vittime, appartenenti alla famiglia Ahmad, includono due bambini di 12 e 8 anni. Un funzionario dell’ospedale Al‑Shifa ha raccontato che i corpi sono stati recuperati “a pezzi” dopo che un attacco israeliano ha colpito un’abitazione nella zona del progetto Beit Lahia, nel nord della Striscia.

Cisgiordania, sei ore di raid a Burqa

All’alba, le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi in un’operazione nella città di Burqa, a nord‑ovest di Nablus. L’agenzia palestinese Wafa riferisce che i soldati hanno perquisito le abitazioni e fermato i proprietari prima di ritirarsi. Tra i detenuti figura il padre di Ahmed Saif, ucciso dall’Idf nel 2022. Burqa è stata ripetutamente presa di mira nelle ultime settimane da coloni e militari, con attacchi e demolizioni di case che hanno aggravato la tensione nell’area.

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