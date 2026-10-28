Cronaca

Davide Iacopini si è svegliato dal coma: era stato aggredito dalla banda della minicar

Due minori coinvolti nell'aggressione avvenuta il 5 ottobre a Monteverde. Le indagini sono ancora in corso

di Claudia Mari - 28 Ottobre 2026

Migliorano le condizioni di Davide Iacopini, l’attore ricoverato all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma dopo l’aggressione dello scorso 5 ottobre. L’uomo era stato colpito quando si trovava alla guida del suo monopattino nel quartiere Monteverde Vecchio. Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e interagisce con i medici e i familiari.

L’attore è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, ma potrebbe essere trasferito a breve in un altro reparto, alla luce dei progressi registrati nelle ultime ore. La prognosi resta tuttavia riservata.

Il miglioramento è arrivato gradualmente dopo la riduzione della sedazione, avviata per favorire il risveglio. Iacopini è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici in seguito alle gravi lesioni riportate nell’episodio.

L’aggressione della banda della minicar a Monteverde

L’incidente risale alla sera del 5 ottobre, quando l’attore, che viaggiava in monopattino nella zona di Monteverde Vecchio, è rimasto coinvolto in un episodio che avrebbe avuto origine da un’aggressione con alcuni ragazzi a bordo di una minicar.

La vicenda è al centro di un’indagine della magistratura. Due minorenni sono stati coinvolti nel procedimento, con accuse che comprendono il tentato omicidio, secondo quanto riportato nelle ricostruzioni della vicenda.

Dopo giorni di ricovero e cure intensive, il risveglio e la ripresa delle interazioni con il personale sanitario e la famiglia rappresentano un segnale positivo nel percorso clinico dell’attore. Restano però necessarie ulteriori valutazioni mediche per definire l’evoluzione del quadro e i tempi del recupero.