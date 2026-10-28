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Si aggrava il bilancio dello scontro treni ad alta velocità tra Madrid e Siviglia: 46 vittime e 150 feriti

ll cordoglio di Giorgia Meloni

di Mauro Trieste - 28 Ottobre 2026

Sale a 39 morti e oltre 150 feriti il bilancio del drammatico incidente ferroviario sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Lo riporta La Razon, citando il servizio di emergenza della regione di Castilla-La Mancha. I sindacati ferroviari informano inoltre di 5 feriti in condizioni molto gravi, 24 gravi e 123 con lesioni di varia entità. Lo scorso 18 gennaio, un altro incidente ferroviario tra treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz, in Andalusia, aveva provocato 46 morti e oltre 120 feriti.

Il messaggio del premier Pedro Sanchez

“Sono profondamente addolorato per il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Sono in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente della Castiglia-La Mancia, Garcia Page. I servizi di emergenza stanno operando sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. Esprimo il mio affetto, la mia solidarietà e il mio sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”. Ad affermarlo è il premier spagnolo, Pedro Sanchez in un post su X.

Il dolore dei reali

“Siamo commossi e preoccupati per l’incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo. Condividiamo il dolore delle famiglie e dei cari delle persone decedute e inviamo il nostro affetto ai feriti e a tutte le persone coinvolte”. È quanto si legge in un messaggio pubblicato su X dalla Casa Reale spagnola dopo il grave incidente tra due treni ad alta velocità. “Il nostro sostegno va anche alle squadre di emergenza e a tutti coloro che stanno lavorando sul posto per prestare il massimo aiuto possibile in queste circostanze”, conclude la nota.

La nota di Iryo

La compagnia ferroviaria Iryo ha confermato che uno dei suoi treni è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina nei pressi di Urda, nella provincia spagnola di Toledo, annunciando l’attivazione di “tutti i protocolli di emergenza”. “Questa mattina il nostro treno 6076, in viaggio da Madrid a Siviglia, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi di Urda, al chilometro 118”, ha riferito la società in una nota, precisando di essere al lavoro “in stretta collaborazione con le autorità competenti per gestire la situazione”. Iryo ha inoltre annunciato la cancellazione di tutti i collegamenti in partenza dalla stazione madrilena di Atocha e diretti verso il corridoio ferroviario ad alta velocità della Spagna meridionale. ”Al momento non è possibile prevedere quando il servizio sarà ripristinato”, ha spiegato la compagnia, assicurando che continuerà a fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.

La vicinanza di Giorgia Meloni

“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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