Attualità

Banksy, l’identità dell’artista prende forma

Possibile identità di Banksy, ma nessuna conferma ufficiale, il mito dell’anonimato resta.

di Gianluca Pascutti - 14 Marzo 2026

Per oltre vent’anni Banksy è stato un paradosso della cultura contemporanea è probabilmente così resterà. Un artista globale senza volto, un marchio planetario costruito sull’assenza, un autore che ha trasformato l’anonimato in linguaggio. Ora, però, quell’ombra sembra essersi assottigliata. Le nuove ricostruzioni giornalistiche che collegano l’identità dell’artista al 53enne di Bristol Robin Gunningham – figura già emersa in passato – riaprono un dibattito che non riguarda soltanto un nome, ma il significato stesso dell’opera di Banksy.

Un’identità che ritorna

La possibile corrispondenza tra Banksy e Gunningham oggi assume un peso diverso. Non tanto per la rivelazione in sé, quanto per la convergenza di indizi, documenti e testimonianze che negli ultimi mesi hanno ricomposto un mosaico più coerente. Non c’è conferma ufficiale, e forse non arriverà mai. Ma la domanda che conta è un’altra: cosa cambia se l’uomo dietro Banksy ha finalmente un nome?

L’anonimato come opera

Banksy ha costruito un modello unico. L’opera appare, il pubblico la riconosce ma l’autore resta invisibile. Questa dinamica ha trasformato ogni murales in un evento, ogni intervento in un atto politico amplificato proprio dall’assenza dell’artista. L’anonimato non era un vezzo, ma un atto narrativo, proteggeva l’autore, ma soprattutto proteggeva il messaggio. Per questo la possibile identificazione non è un dettaglio biografico ma un punto di frizione culturale. Ora la domanda che ci si pone e: se l’artista diventa persona, l’opera perde parte del suo mito o ne guadagna in trasparenza?

Il nodo legale e il valore del marchio

Dietro la questione identitaria si muove anche un tema economico e giuridico. Banksy è un marchio registrato, un patrimonio artistico e commerciale che vive di autenticità certificata e di un mercato estremamente sensibile alla provenienza. Una rivelazione sulla sua vera identità potrebbe rafforzare la tutela legale delle opere, complicare la gestione dei diritti, o ridefinire il rapporto tra artista, collezionisti e istituzioni?

Il pubblico tra fascinazione e disincanto

La figura di Banksy ha prosperato in un’epoca in cui tutto è tracciabile, archiviato, condiviso. La sua invisibilità è una forma di resistenza culturale, un gesto controcorrente che lo ha reso ancora più riconoscibile, per questo la possibile identificazione divide. C’è chi la vive come la fine di un incantesimo e chi la considera un atto dovuto di trasparenza, in entrambi i casi, il mito non scompare, semplicemente cambia forma.

Oltre il nome dell’artista

Che Banksy sia davvero Gunningham, o che dietro quel nome si nasconda un collettivo più ampio, una cosa resta certa, l’impatto dell’artista non dipende dalla sua anagrafe, ma dalla sua capacità di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di critica, ironia e dissenso. Il volto può emergere, ma l’opera continua a parlare da sola. E forse è proprio questo il vero lascito di Banksy, aver dimostrato che nell’epoca dell’iper-esposizione, l’arte può ancora permettersi il lusso dell’ambiguità.