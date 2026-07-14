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Dybala rinnova con la Roma: avanti insieme fino al 2027

Ufficiale l'intesa, la carica dell'argentino che dà appuntamento in Champions League

di Pietro Pertosa - 14 Luglio 2026

Dybala rinnova con la Roma. Resterà a Trigoria fino al 2027. L’intesa è stata ufficializzato oggi proprio dal club giallorosso. Il campione di cristallo rimane un calciatore della Roma di cui, stando a quanto riferiscono proprio dalla società romanista, “è diventato un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo”. Ruolo, questo, testimoniato dallo score dell’argentino: 139 presenze e 45 gol. Con la speranza, da parte sua e dei tifosi giallorossi, di rafforzarlo ancora di più.

Dybala rinnova con la Roma

Dybala, quindi, rinnova con la Roma. Il nuovo contratto legherà l’attaccante argentino ai giallorossi fino al 30 giugno del prossimo anno. “La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine”, dicono da Trigoria. Dove era arrivato nel 2022. “Questa storia continua come volevano tutti: la società, io e i tifosi. Sono contento di disputare un’altra stagione qui, in questa città e in questo paese. Per me poter difendere ancora la maglia della Roma è un privilegio”, ha detto il calciatore.

“Avanti insieme”

Le parole di Dybala dopo il rinnovo con la Roma sono di quelle che promettono grandi cose. E no, non è un modo di dire. “La Roma per me è tante cose: responsabilità, onore, bellezza. Tante cose personali che oggi mi portano ad essere ancora qui a difendere questi colori”, ha affermato parlando coi media. Quindi ha aggiunto: “Sono contento di poter rivedere i tifosi all’Olimpico e in trasferta. Quando suonerà quella musica (l’inno della Champions, ndr), ci guarderemo e saremo orgogliosi di ciò che stiamo facendo nelle notti europee”.

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