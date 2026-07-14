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Argentina–Inghilterra, la semifinale dei Mondiali che riapre ferite storiche

Argentina–Inghilterra, una semifinale più carica di significato nella storia del calcio mondiale

di Gianluca Pascutti - 14 Luglio 2026

La semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra non è una semplice sfida sportiva. È il nuovo capitolo di una rivalità che unisce calcio, politica e memoria storica. In campo non scendono solo due nazionali di altissimo livello. Scendono due Paesi che hanno alle spalle una storia di tensioni, orgoglio e ferite mai del tutto rimarginate.

Dalle Falkland al campo, una rivalità che nasce in guerra

Nel 1982 Argentina e Regno Unito combatterono per il controllo delle isole Falkland, chiamate Islas Malvinas in Argentina. Il conflitto durò poco più di due mesi, ma lasciò centinaia di morti e un segno profondo nelle opinioni pubbliche di entrambe le nazioni. Da allora, ogni incrocio calcistico tra Argentina e Inghilterra è carico di significati che vanno oltre il risultato.

La Mano de Dios, il gol che ha cambiato la storia

Quattro anni dopo la guerra, ai Mondiali di Messico 1986, la rivalità esplose sul campo. Diego Armando Maradona segnò il celebre gol di mano passato alla storia come “Mano de Dios”. Pochi minuti dopo realizzò il “Gol del Secolo”, dribblando mezza squadra inglese e trasformando quella partita in un simbolo. Per molti argentini, quel 2-1 contro l’Inghilterra fu percepito come una sorta di rivincita morale dopo la sconfitta militare nelle Falkland.

Una sfida attesa da anni

La nuova semifinale Argentina–Inghilterra arriva dopo 24vanni di attesa. Nel 2002 gli Inglesi si imposero nella fase a gironi battendo l’Argentina 1-0 con un goal di David Beckham su calcio di rigore. I media da giorni raccontano di una sfida storica, ripescando immagini della guerra e del duello Maradona–Inghilterra. Oggi i protagonisti sono diversi, ma il peso della storia resta. L’Argentina sogna un’altra finale mondiale, forte di una tradizione che va da Maradona a Messi. L’Inghilterra cerca di confermare il proprio status di potenza calcistica, guidata da una generazione di gran talento.

Calcio, memoria e identità nazionale

Questa semifinale dei Mondiali è molto più di una sfida calcistica. Ogni contrasto, ogni gol, ogni decisione arbitrale viene letta anche alla luce di quella memoria collettiva che parte dalle Falkland e arriva alla Mano de Dios. Per i tifosi di entrambe le nazioni, vincere significa difendere non solo una maglia, ma un pezzo di identità nazionale. È per questo che Argentina–Inghilterra resta, oggi come ieri, una delle sfide più cariche di significato nella storia del calcio mondiale.

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