Cronaca

Como, caos al parco Sant’Elia, due irregolari armati scatenano il panico e aggrediscono la Polizia

Scontro violento nel parco Sant’Elia di Como, interviene la Polizia con il Taser

di Marzio Amoroso - 14 Luglio 2026

Serata di tensione al parco Sant’Elia di Como, dove una rissa tra stranieri ha richiesto un intervento rapido e deciso della Polizia di Stato. Gli agenti sono arrivati dopo le segnalazioni di urla, minacce e persone che si affrontavano in modo violento nell’area verde, molto frequentata da famiglie e residenti. Sul posto i poliziotti hanno trovato più uomini coinvolti nello scontro. Alcuni erano armati con cocci di bottiglia e si muovevano in modo aggressivo, creando panico tra i presenti.

Due marocchini irregolari fermati e arrestati

Tra i protagonisti della rissa sono emersi due cittadini marocchini, entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora. La loro condotta ha alzato ulteriormente il livello di rischio per gli operatori e per chi si trovava nel parco. Il primo, un giovane di circa 21 anni, ha tentato la fuga impugnando una roncola di grandi dimensioni, con una lama lunga 40 centimetri. Durante l’inseguimento ha minacciato gli agenti, avanzando verso di loro con l’arma in mano. Di fronte al pericolo concreto, un poliziotto ha utilizzato il Taser, riuscendo a immobilizzarlo e a disarmarlo in sicurezza. Per lui sono scattati l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e le contestazioni per porto abusivo d’armi e rissa.

Il secondo, più grande di qualche anno, è stato fermato dopo un altro inseguimento. Una volta bloccato, ha continuato a insultare, minacciare e sputare addosso agli agenti, rendendo necessario un accompagnamento vigilato in Questura. Durante le fasi di identificazione avrebbe anche tentato gesti di autolesionismo, colpendo il muro con la testa e sferrando calci contro gli operatori. Anche per lui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle denunce per violenza, minaccia, oltraggio, rifiuto di fornire le generalità e rissa.

Sicurezza urbana e controlli rafforzati

I due marocchini arrestati sono stati trasferiti alla Casa circondariale del Bassone di Como, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria. L’episodio al parco Sant’Elia si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla sicurezza urbana nelle aree verdi e nelle zone centrali della città. La presenza di soggetti irregolari coinvolti sempre più spesso in risse violente necessità di controlli costanti e di interventi tempestivi delle forze dell’ordine, per tutelare cittadini, famiglie e turisti che frequentano il parco.

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