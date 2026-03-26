Economia

Bernardo Mingrone nuovo Ceo Nexi, la reazione dei mercati

La nomina del Cda, prende il posto di Paolo Bertoluzzo, scivola il titolo a Milano

di Cristiana Flaminio - 26 Marzo 2026

Il nuovo Ceo di Nexi è Bernardo Mingrone che prende il posto di Paolo Bertoluzzo, che ha guidato l’azienda negli ultimi dieci anni. L’investitura è arrivata ieri direttamente dal consiglio d’amministrazione. Che ha definito Mingrone come “la persona più idonea a guidare Nexi nella sua nuova fase di sviluppo”. Il presidente Marcello Sala, in una nota, ha apprezzato il fatto che il nuovo Ceo conosca “profondamente il gruppo e porta con sé una comprovata capacità di esecuzione in contesti complessi ed in evoluzione”. E, perciò, il Cda si è detto convinto “che saprà valorizzare ulteriormente le solide fondamenta del gruppo e rafforzarne il posizionamento come leader europeo nei pagamenti digitali”.

Bernardo Mingrone nuovo Ceo Nexi

Bernardo Mingrone ha commentato l’investitura a Ceo di Nexi dicendosi “onorato di guidare il gruppo in questa nuova fase del suo percorso e determinato a valorizzarne appieno le opportunità, al fianco dei nostri clienti e partner in tutta Europa”. Quindi ha affermato: “Sono certo che, grazie alla qualità e all’impegno delle nostre persone, continueremo a rafforzare il nostro posizionamento e a creare valore nel tempo”. Mingrone è stato infatti Deputy general manager e già Ceo di Nexi Payments.

L’addio di Bertoluzzo

“Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato negli ultimi 10 anni, trasformando Nexi da una piccola realtà locale nel leader europeo dei pagamenti, con solide radici italiane e un posizionamento e capacità unici – ha sottolineato l’ad uscente Paolo Bertoluzzo -. I nostri investimenti continuativi in tecnologia, innovazione e persone hanno permesso a Nexi di far crescere costantemente ricavi e margini, con un Ebitda cresciuto fino a oltre 1,9 miliardi, accelerare la generazione di cassa fino a oltre 800 milioni e iniziare a restituire capitale agli azionisti. Sono lieto che il testimone passi a Bernardo che saprà interpretare al meglio questa nuova fase dell’azienda”.

Le reazioni dei mercati

In Borsa la nomina di Bernardo Mingrone a nuovo Ceo non ha contribuito a rilanciare le azioni Nexi. I titoli, a Milano, hanno perso il 2,3% e raggiunge un valore pari a 2,98 euro. Complessivamente, la mattinata a Piazza Affari non è iniziata in maniera brillante e l’indice Ftse-Mib è in calo dello 0,9%.