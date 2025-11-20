Attualità

Bertelli (Prada): “Sarò presidente esecutivo di Versace”

di Cristiana Flaminio - 20 Novembre 2025

Lorenzo Bertelli è vicino ad acquisire Versace di cui diventerà presidente esecutivo. Il figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, erede della fortuna del gruppo che porta il nome della madre, ha annunciato che l’affare è vicino alla conclusione. La maison Versace, che la holding americana Capri aveva messo sul mercato ormai da tempo, è vicina a tornare, anche ufficialmente, in mani italiane. E Bertelli è pronto a recitare un ruolo da protagonista per il rilancio del marchio, divenuto brand globale grazie al lavoro del fondatore, l’iconico Gianni Versace.

Bertelli: “Sarò presidente esecutivo Versace”

Lorenzo Bertelli è sicuro. E ha parlato dei suoi prossimi piani al podcast Quello che i soldi non dicono prodotto da Chora Media e Bloomberg News. Bertelli ha dato per imminente la chiusura, anche formale, dell’affare: “Siamo prossimi al closing di Versace. Io sarò presidente esecutivo di Versace e chiaramente dovremo imparare a conoscerci meglio con tutte le persone che ci sono”. Quindi ha affermato: “Prima di un anno non credo che ci sarà nessun tipo di cambiamento e magari continueremo con le persone che ci sono adesso, perché bisogna prima conoscere i gruppi di persone, parlarci, chiacchierare, prenderci dei caffè”.

Strategia e il piano Armani

Bertelli ha spiegato che, riguardo a Versace, si tratta di “una scelta strategica, non abbiamo nessun tipo di ansia e abbiamo, penso, le idee chiare e abbiamo visto quello che siamo riusciti a fare con con Miu Miu e ci vorrà pazienza, tempo, ma le idee sono chiare”. Il Gruppo Prada, però, è in predicato anche di prender parte alla grande successione in atto nel Regno della Moda. Quella a re Giorgio Armani. Lorenzo Bertelli, a proposito, ha spiegato di non essere interessato a un’offerta ma di valutare operazioni di M&A, ossia fusioni o acquisizioni.