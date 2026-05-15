Attualità

Darderi in affanno: pioggia, caffè e sospiri

Il match è sospeso per pioggia: l'azzurro si riprenderà?

di Daniel Walker - 15 Maggio 2026

C’eravamo lasciati con le lacrime di gioia per la maratona notturna contro Jodar (finita alle due del mattino, roba da veri night owl), e ritroviamo il nostro Luciano Darderi immerso in un altro melodramma, stavolta sotto le nuvole nere di Roma.

Il match (finché è durato)

Il Centrale era pronto per la semifinale contro il norvegese Casper Ruud, ma il copione è iniziato malissimo. Ruud, freddo come un ghiacciolo di Oslo, ha messo subito le cose in chiaro volando sul 4-1. Luciano è apparso un po’ scarico, con le gambe ancora pesanti per le battaglie dei giorni scorsi (ha eliminato Zverev, non dimentichiamolo).

Il gossip in campo: il rito del caffè di Darderi

Il momento più “pop”? Sul 4-1 per Ruud, Darderi ha rispolverato il suo nuovo marchio di fabbrica: ha chiesto un caffè in campo. Sì, avete capito bene. Mentre il norvegese serviva ace, l’azzurro cercava la scossa con la caffeina, proprio come un impiegato al lunedì mattina. Un tocco di italianità che ha fatto impazzire i social.

Il “diluvio universale”

Alle 16:09, proprio mentre Ruud stava per servire per il possibile 5-1 (su palla break), Giove Pluvio ha deciso di rubare la scena. Ombrelli aperti, teloni stesi e tutti negli spogliatoi.

Status attuale: gara sospesa sul 4-1 (parità nel game) per Ruud nel primo set.

La pioggia al Foro Italico è insistente. Il programma è completamente stravolto e si teme che anche la semifinale di Sinner contro Medvedev (prevista per le 19:00) possa slittare a tarda sera o, nel peggiore dei casi, a domani.

L’indiscrezione

Luciano Darderi in affanno agli Internazionali

Luciano Darderi è apparso provato. Questa sosta forzata potrebbe essere la sua unica salvezza per riordinare le idee, far scendere il caffè e provare a ribaltare un set che sembrava già andato.