Attualità

Cantine piene come non mai. L’Italia si ritrova con 3 milioni di ettolitri di vino in più

Un surplus che diventa un segnale d’allarme, cosa sta veramente succedendo

di Gianluca Pascutti - 15 Maggio 2026

Le cantine italiane stanno vivendo una delle fasi più delicate degli ultimi anni. A fine aprile 2026 il sistema registra circa 52,5 milioni di ettolitri di vino stoccati, un livello superiore di quasi 3 milioni di ettolitri rispetto al 2025. È un aumento che non può essere considerato un semplice rimbalzo stagionale è un accumulo che si trascina da mesi e che mette sotto pressione produttori, consorzi e intere filiere regionali. Il dato è aggravato dalla presenza di oltre 4,7 milioni di ettolitri di mosti, anch’essi in forte crescita. Il lieve calo fisiologico delle scorte tra marzo e aprile non modifica la fotografia generale, il vino fermo in cantina è troppo, e lo è in modo strutturale.

Dove si concentra il vino

La distribuzione geografica delle giacenze conferma un’Italia del vino sempre più sbilanciata verso il Nord. Oltre la metà del vino stoccato si trova nelle regioni settentrionali, con il Veneto che da solo rappresenta più di un quarto del totale nazionale. Le province di Treviso e Verona restano i poli più ingombranti, trainate da produzioni ad altissimo volume e da denominazioni che negli ultimi anni hanno vissuto un’espansione continua. Toscana, Puglia, Emilia‑Romagna e Piemonte seguono con quote significative, delineando un asse produttivo che concentra la maggior parte del vino fermo. Questa polarizzazione rende più complesso l’equilibrio tra produzione, mercato e valore delle denominazioni.

Dop e Igp, le categorie più cariche di vino

La composizione delle giacenze mostra un altro elemento chiave: oltre la metà del vino stoccato è Dop, mentre le Igp rappresentano più di un quarto del totale. In termini assoluti, i vini a denominazione superano i 28 milioni di ettolitri, gli Igp sfiorano i 14 milioni e il resto è composto da vini da tavola e varietali.

Il peso delle singole denominazioni è altrettanto significativo. Il Prosecco rimane la denominazione più presente in cantina, seguito da grandi Igp come Puglia e Toscana e da Dop ad alto volume come Terre Siciliane, Delle Venezie e Chianti. Poche indicazioni geografiche assorbono una quota enorme delle scorte, segno di un sistema che produce molto e vende meno del previsto.

Consumi in calo ed export debole

Dietro l’aumento delle giacenze c’è una dinamica ormai evidente: i consumi interni rallentano, mentre l’export fatica a recuperare dopo un 2025 già complesso. La produzione, invece, continua a mantenersi su livelli elevati, creando un disallineamento tra offerta e domanda che si traduce in vino fermo, margini compressi e rischio di svalutazione. Il settore discute sempre più spesso di programmazione produttiva, riduzione dei volumi e strategie di valorizzazione. Perché un Paese che produce più vino di quanto riesca a vendere rischia di indebolire proprio quell’immagine di qualità che ha costruito negli ultimi anni sui mercati internazionali.