Cannes, red carpet stellare: da Isabelle Huppert a Vincent Cassel

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In passerella per il film "Parallel Tales" di Asghar Farhadi

di Askanews - 15 Maggio 2026

Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) – Cast stellare sul red carpet di Cannes per il film “Histoires parallèles” (“Parallel Tales”) diretto da Asghar Farhadi.

A sfilare sul tappeto rosso insieme al regista iraniano gli attori Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira, Adam Bessa, India Hair.

Cassel si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi.

Tutti i riflettori puntati anche su Isabelle Huppert, elegantissima in rosso con strascico. Durante la serata ha sfilato anche la giuria e Demi Moore, che ne fa parte, ha incantato, anche lei in total red, con abito stropicciato lungo a tulipano.