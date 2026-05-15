Bordeaux, Tignanello ecc: ecco i vini più desiderati
La Francia, l'Italia e la "sorpresa" Australia nella list di Wine Searcher
Nel mercato globale del vino di alta gamma cambiano consumi, mode e strategie commerciali, ma la classifica dei vini più desiderati online continua a premiare soprattutto i grandi nomi storici di Bordeaux.
I vini più ricercati
È quanto emerge da “The World’s Most Wanted Wines of 2026”, la graduatoria elaborata da Wine-Searcher, piattaforma internazionale specializzata nella ricerca e comparazione dei prezzi dei vini. Ecco i vini più desiderati.
Anche nel 2026 i grandi château francesi dominano le ricerche degli utenti. Tra le etichette più desiderate figurano Chateau Pontet-Canet, Chateau Lynch-Bages, Chateau Cheval Blanc, Chateau Leoville-Las Cases, Chateau Montrose e Chateau Cos d’Estournel. Una conferma del peso di Bordeaux nel mercato dei fine wines e del collezionismo internazionale.
E in Italia?
Per l’Italia, il vino simbolo resta il Marchesi Antinori Tignanello Toscana IGT, considerato una delle etichette che hanno segnato il rinascimento del vino italiano. Nato nei primi anni Settanta nella Tenuta Tignanello, nel Chianti Classico, il vino di Marchesi Antinori continua a rappresentare il modello del Supertuscan capace di unire identità toscana e stile internazionale.
Leggi anche Export vini da incubo
La Borgogna compare invece con due etichette leggendarie del Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru e del La Tâche Grand Cru Monopole, vini rarissimi e tra i più costosi al mondo.
Nonostante il prestigio assoluto, la Borgogna registra però volumi di ricerca inferiori rispetto a Bordeaux, anche a causa della limitata disponibilità sul mercato.
La “sorpresa” Australia
Spazio anche all’Australia con il Penfolds Grange, etichetta simbolo del Nuovo Mondo e tra i vini più riconoscibili a livello internazionale.
La classifica conferma così come il mercato del vino premium resti fortemente legato alla reputazione storica dei brand. Mentre le piattaforme digitali diventano sempre più centrali nel misurare desiderabilità, notorietà e valore commerciale delle grandi etichette mondiali.
Torna alle notizie in home