Tonali 100 milioni: la richiesta shock del Newcastle
Ecco tutte le squadre che lo vogliono nel Regno Unito e in Italia
Il futuro di Sandro Tonali resta uno dei temi più caldi del mercato europeo: 100 milioni per acquistarlo.
Tonali? 100 milioni
In Inghilterra cresce l’idea che il centrocampista del Newcastle possa lasciare la Premier League già nella prossima sessione estiva, soprattutto davanti alla stagione complicata del club inglese, lontano dalle posizioni valide per le coppe europee.
Secondo le indiscrezioni rilanciate dai media britannici, il Newcastle non sarebbe però disposto a trattare al ribasso. La valutazione fissata dal club inglese supera i 100 milioni di euro, cifra che renderebbe Tonali il calciatore italiano più costoso di sempre.
Ecco chi lo vuole
L’ex regista del Milan continua ad avere estimatori importanti in Premier League. Il club più interessato appare il Manchester United, pronto a rifondare il centrocampo in vista dell’addio di Casemiro. Secondo il Daily Mail, lo United avrebbe già stanziato un budget vicino agli 80 milioni di sterline per un grande colpo a centrocampo e il nome di Tonali resta tra i primi della lista.
Sul centrocampista azzurro resta vigile anche l’Arsenal, che valuta un ulteriore rinforzo di qualità nonostante la presenza di giocatori come Declan Rice e Martin Zubimendi.
E in Italia?
In Italia il profilo di Tonali continua a piacere soprattutto alla Juventus, ma l’operazione appare oggi molto complicata sul piano economico. I costi dell’affare, uniti all’ingaggio e alla richiesta del Newcastle, rendono difficile un ritorno immediato in Serie A.
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Il Newcastle, intanto, riflette anche sulle necessità finanziarie legate alla gestione del club e al rispetto delle regole economiche del calcio inglese ed europeo. Una cessione importante potrebbe liberare risorse per il mercato e alleggerire il monte ingaggi.
Tonali ha un contratto fino al 2029 con opzione di rinnovo fino al 2030. Ma tra valutazioni record, interessi inglesi e nostalgia italiana, il suo nome si prepara a diventare uno dei dossier principali dell’estate calcistica.
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