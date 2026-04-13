Musica

Bieber domina Coachella, show epico, cachet stellare e pubblico in delirio

Tra miraggi luminosi e folla in delirio, Coachella vive la sua notte più iconica con Justin

di Gianluca Pascutti - 13 Aprile 2026

Il Coachella Valley Music and Arts Festival è uno di quei luoghi sospesi nel tempo, dove la musica sembra nascere direttamente dalla sabbia del deserto californiano. Nato nel 1999 a Indio, nella Coachella Valley, il festival è cresciuto come una creatura luminosa. Ogni anno si apre come un libro illustrato, con palchi che sembrano miraggi e installazioni che brillano come costellazioni cadute sulla terra. È un appuntamento che unisce generazioni, mode e immaginari, trasformando per due weekend un angolo d’America in un universo parallelo fatto di colori, suoni e visioni.

Justin domina la scena del Festival

Quest’anno, però, quel mondo fiabesco ha avuto un protagonista assoluto, Justin Bieber. La star canadese ha dominato la scena con un’esibizione che ha riscritto la storia del festival, attirando migliaia di Beliebers pronti a seguirlo in un viaggio musicale costruito come un racconto epico. La scaletta, pensata come un percorso emotivo, ha intrecciato i brani più iconici della sua carriera, disseminati come pietre preziose lungo il cammino.

Il ritorno di “Baby”

Tra i momenti più intensi, l’esecuzione di “Baby”, riportata live dopo anni di assenza. Sul megaschermo, il videoclip originale ha illuminato la notte del deserto, creando un ponte tra passato e presente, tra il Justin adolescente e l’artista maturo che oggi incanta platee globali. Un istante sospeso, quasi cinematografico, che ha commosso pubblico e addetti ai lavori.

Il Festiva dei record

Indimenticabile anche il capitolo economico, si vocifera che il cachet di Bieber abbia raggiunto i 10 milioni di dollari, una cifra mai toccata prima nella lunga storia del festival. Un record che ha trascinato con sé un effetto domino, alloggi esauriti nelle città vicine da mesi, prezzi alle stelle per auto a noleggio e ticket, e un afflusso di celebrità che ha trasformato l’area VIP in una passerella internazionale. Coachella 2026 resterà negli annali come l’edizione in cui il deserto ha parlato con la voce di Justin Bieber.