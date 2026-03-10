Ambiente

Mojave, il deserto simbolo degli U2 e frontiera estrema del Nord America

Il deserto del Mojave, un’ecosistema fragile, che vive in equilibrio precario con le condizioni climatiche e con l’impatto umano.

di Gianluca Pascutti - 10 Marzo 2026

Ci sono luoghi che superano la loro geografia e diventano simboli culturali. Il deserto del Mojave, nel sud-ovest degli Stati Uniti, appartiene a questa categoria, un territorio vasto, essenziale, quasi metafisico, entrato nell’immaginario globale anche grazie alla copertina di The Joshua Tree, l’album che nel 1987 consacrò gli U2 sulla scena mondiale. Le fotografie di Anton Corbijn non furono fatte nel Mojave per caso, quel paesaggio rappresentava un’America mitica e contraddittoria, un orizzonte di ricerca e solitudine che rispecchiava perfettamente il tono del disco.

Un deserto di confine

Il Mojave si estende tra California, Nevada, Arizona e Utah, in un’area compresa tra circa 80.000 e 130.000 km², a seconda dei criteri di delimitazione adottati dalle diverse fonti scientifiche. È delimitato da Sierra Nevada a ovest, Great Basin Desert a nord e Sonoran Desert a sud

Al suo interno si trovano luoghi iconici come Death Valley, il Joshua Tree National Park e la Mojave National Preserve, aree che rappresentano alcune delle espressioni più estreme e affascinanti del paesaggio nordamericano.

Un clima che non concede tregua

Il Mojave è un deserto arido, con precipitazioni annue generalmente inferiori a 330 mm. Le condizioni climatiche sono tra le più estreme del pianeta, in estate le temperature superano facilmente i 40–45°C, con picchi assoluti nella Death Valley. Durante l’inverno invece nelle notti fredde spesso scendono sotto gli 0°C. L’escursione termica giornaliere che possono raggiungere i 20–25°C

È un ambiente che richiede adattamento e resistenza, modellato da luce intensa, venti secchi e lunghi periodi di siccità.

Il regno dello Joshua Tree

Il Mojave è l’habitat naturale dello Joshua Tree (Yucca brevifolia), la pianta che ha dato il nome all’album degli U2. Con la sua silhouette irregolare e quasi scultorea, è diventato un simbolo del deserto e della sua resilienza. Non è un albero in senso botanico, ma una yucca gigante capace di sopravvivere in condizioni estreme, grazie a un sistema radicale profondo e a un metabolismo adattato alla scarsità d’acqua. Una biodiversità sorprendente.

La fauna

Nonostante l’aridità, il Mojave ospita una fauna ricca e specializzata. Tra le specie più rappresentative troviamo il Desert tortoise, una tartaruga diventata simbolo del deserto e specie protetta. Il Coyote, il Bobcat, un felino conosciuto anche come Lince Rossa. Il Roadrunner, un uccello noto come “corridore della strada” il Bip Bip dei cartoni animati. Il Jackrabbit, il simpatico leprotto della prateria. La Bighorn sheep, la pecora delle montagne rocciose. Oltre 200 specie di uccelli e diverse specie di scorpioni, ma solo una è considerata realmente pericolosa per l’uomo, il Bark Scorpion (Centruroides sculpturatus). Il Mojave ospita anche una fauna aracnologica sorprendente. La specie più nota e potenzialmente pericolosa è la vedova nera del deserto (Latrodectus hesperus), riconoscibile dal corpo nero lucido e dalla clessidra rossa sull’addome. Il suo morso può provocare dolore intenso e sintomi sistemici, pur essendo raramente letale. Accanto a lei vivono le tarantole del deserto, imponenti ma poco pericolose, i ragni lupo, cacciatori veloci che si muovono sulla sabbia, e numerosi ragni saltatori, piccoli e completamente innocui.

I temibili sonagli

Il deserto del Mojave ospita anche alcune delle specie di serpenti a sonagli più caratteristiche del Nord America, adattate a un ambiente estremo fatto di rocce, sabbia e vegetazione rada. Il più emblematico è il Mojave rattlesnake (Crotalus scutulatus), il famoso crotalo diamantino occidentale, noto per il veleno tra i più potenti del continente, con effetti neurotossici ed emotossici. La sua colorazione, dal marrone al verde pallido, lo rende perfettamente mimetico nel paesaggio desertico. Accanto a lui vivono altre specie come il Sidewinder (Crotalus cerastes), capace di muoversi sulla sabbia con il caratteristico “passo laterale”, e lo Speckled rattlesnake (Crotalus mitchellii), tipico delle zone rocciose. Pur essendo parte essenziale dell’ecosistema, questi serpenti rappresentano un rischio reale per chi attraversa il deserto, soprattutto nelle ore notturne, quando diventano più attivi.

Attraversarlo? Un rischio reale

Il fascino del Mojave convive con la sua pericolosità. Attraversarlo senza preparazione adeguata può essere estremamente rischioso. Bisogna fare molta attenzion a disidratazione e colpi di calore, all’assenza quasi totale di fonti d’acqua, alla scarsa copertura telefonica, ai guasti meccanici potenzialmente critici e incontri con fauna velenosa. È un ambiente che richiede rispetto, pianificazione e consapevolezza.