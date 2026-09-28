Cronaca

Torino, bimbo di 5 anni investito: arrestata 24enne ex del padre

di Emily Gabrielli - 28 Settembre 2026

Un’auto piomba su una famiglia e travolge un bambino di cinque anni. Succede nella tarda serata di sabato, nel quartiere San Donato di Torino, all’incrocio tra via Pinelli e via Industria. Alla guida c’era una 24enne italiana, arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Ora gli investigatori cercano di capire se si sia trattato di un investimento accidentale o di un gesto deliberato.

La ricostruzione e la dinamica dell’incidente

Il piccolo si trovava nel quartiere San Donato insieme al padre, di origine marocchina, alla sorella e a un’amica di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe sbandato all’incrocio e avrebbe prima puntato verso il padre, finendo poi per travolgere il bambino. Dopo l’impatto, la conducente si sarebbe allontanata, per essere successivamente fermata dai carabinieri.

A riconoscere la giovane sarebbe stato proprio il padre del bambino, che avrebbe riferito agli investigatori: “È la mia ex”. Da qui l’ipotesi che dietro l’investimento possa esserci una vicenda personale, anche se gli accertamenti sono ancora in corso e non è stata esclusa una dinamica accidentale.

Bimbo investito a Torino: la difesa della 24enne

La difesa della 24enne invita infatti alla cautela. L’avvocato Cristian Scaramozzino sottolinea che “non si può escludere in maniera automatica l’incidente” e che dovrà essere chiarito innanzitutto quale fosse il rapporto tra la sua assistita e il padre del piccolo. Resta inoltre da verificare se nell’auto ci fosse un’altra persona. Secondo quanto riferito dal legale, la giovane avrebbe negato alla madre di aver investito il bambino: “Non ho investito il bambino”, avrebbe detto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il piccolo, rimasto sempre vigile, ha riportato una frattura nella zona dell’addome ed è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni non destano, al momento, preoccupazione: non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’investimento e verificando l’eventuale legame con la precedente relazione della 24enne.