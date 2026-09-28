Politica

Suppletive Reggio Calabria: alle 15 chiusura dei seggi. I dati sull’affluenza

di Redazione L'Identità - 28 Settembre 2026

Secondo e ultimo giorno di elezioni oggi in Calabria, dove si vota per scegliere il nuovo deputato del collegio uninominale Reggio Calabria-Locri. I seggi hanno riaperto questa mattina alle 7 e resteranno accessibili fino alle 15, quando partiranno immediatamente le operazioni di scrutinio. Sono 71 i Comuni coinvolti nella consultazione e 487 le sezioni allestite sul territorio.

Suppletive Reggio Calabria, i dati sull’affluenza

La prima giornata si è chiusa con un’affluenza del 14,97% alle 23. Un dato molto distante da quello registrato quattro anni fa, quando alla stessa ora aveva votato il 49,4% degli aventi diritto. Il confronto, però, va letto tenendo conto delle diverse modalità di voto: nel precedente appuntamento si votava in una sola giornata, mentre questa volta le urne sono aperte tra domenica e lunedì.

La sfida è per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, dopo la sua elezione a sindaco di Reggio Calabria. Quattro i candidati in corsa: Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra; Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale; Francesco Antonio Benedetto, espressione del campo largo formato da Pd, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista; e Francesco Toscano, per Democrazia Sovrana Popolare.

Il collegio comprende una vasta parte del territorio metropolitano reggino, dal capoluogo alla fascia ionica e fino ad alcuni centri della costa tirrenica. Gli aventi diritto complessivi sono 345.788, dei quali 58.729 residenti all’estero.

Alle 15 si chiuderanno le urne e inizierà lo spoglio: sarà allora che il dato della partecipazione e la distribuzione dei voti determineranno il nome del nuovo rappresentante del territorio alla Camera.