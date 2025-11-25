Attualità

Biotech e fintech: Renzi entra nel board dell’israeliana Enlivex

L'ex presidente del Consiglio continua il suo affiancamento al business internazionale

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2025

Matteo Renzi ufficialmente nominato membro del consiglio d’amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda biotech israeliana quotata sia al Nasdaq che alla Borsa di Tel Aviv e proiettata verso il fintech.

Renzi in Enlivex

La notizia è accompagnata da un’operazione da 212 milioni di dollari, che servirà a finanziare una nuova strategia di tesoreria digitale.

Secondo la società, Renzi porta esperienza politica e visibilità internazionale. L’azienda punta sul suo interesse per la blockchain e i modelli predittivi, centrali nella nuova strategia. Inoltre, la sua esperienza può supportare l’azienda nella governance e nella gestione di relazioni istituzionali.

Il ruolo di Renzi nel board, a titolo gratuito. Un ingresso coerente con la normativa italiana che impedisce ai parlamentari di ricevere compensi da società extra-europee.

Cosa fa la società israeliana

Il core business di Enlivex riguarda le terapie immunitarie. Il progetto principale, Allocetra lavora sui macrofagi, cellule del sistema immunitario, per trattare malattie infiammatorie come l’osteoartrite. L’obiettivo, ripristinare nei pazienti un equilibrio naturale delle difese immunitarie.

La nuova strategia

Oltre alla ricerca clinica, Enlivex ha deciso di affiancare una componente digitale. L’azienda investirà nel token Rain, collegato a un protocollo di “prediction markets” su blockchain Arbitrum. Gli utenti possono creare mercati su eventi futuri reali, con esiti risolti anche tramite algoritmi di intelligenza artificiale.

Il token fungerà da riserva di tesoreria dell’azienda.

Il rialzo contemporaneo in Borsa

Le azioni di Enlivex Therapeutics Ltd. sono schizzate al rialzo dopo l’annuncio di un aumento di capitale da 212 milioni di dollari destinato al nuovo piano strategico.

Contemporaneamente, il token Rain che l’azienda intende usare come riserva digitale di tesoreria, è cresciuto di oltre il 100 % in 24 ore.

Il mercato interpreta la mossa come un forte segnale di cambiamento: biotech più tradizionale coniugato ad una innovativa strategia cripto.

