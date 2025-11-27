Attualità

Black Friday, al via oggi la corsa agli sconti: ecco cosa aspettarsi

di Lino Sasso - 28 Novembre 2025

Il Black Friday di oggi segna l’apertura ufficiale della stagione degli sconti più attesa dell’anno. Negozi fisici ed e-commerce hanno già fatto partire le prime offerte, con una serie di promozioni che coinvolgono tecnologia, moda, elettrodomestici e prodotti per la casa. Dopo settimane di anticipazioni, l’interesse dei consumatori è ai massimi livelli, mentre il volume delle ricerche online legate al “venerdì nero” conferma la centralità dell’evento per il commercio italiano e mondiale. Secondo le prime stime delle associazioni di categoria, quest’anno il giro d’affari potrebbe superare quello del precedente. Questo sia grazie a una maggiore propensione agli acquisti digitali sia all’ampliamento delle fasce di sconto. Non è un caso che il Black Friday di oggi sia stato interpretato da molte piattaforme come un’occasione strategica per intercettare sia chi cerca il super-affare, sia chi anticipa i regali di Natale.

Le categorie più richieste

Come da tradizione, i prodotti tecnologici guidano l’interesse degli utenti. Smartphone, laptop, smartwatch e televisori registrano già numerosi sold-out nelle prime ore. Ma il Black Friday di oggi non si limita agli sconti sul tech. Molto dinamici anche i comparti beauty, abbigliamento e piccoli elettrodomestici. In crescita, inoltre, l’attenzione per i servizi digitali come abbonamenti streaming o software professionali, spesso proposti con sconti fino al 50%. Un trend emergente riguarda gli acquisti “intelligenti”. Gli utenti confrontano prezzi, controllano la reputazione dei venditori e verificano lo storico dei costi tramite comparatori online. Anche per questo, gli esperti ricordano che il venerdì di sconti è un’occasione da sfruttare, ma richiede comunque attenzione e consapevolezza nelle scelte. La truffa o quello che è solo spacciato per un affare è, infatti, dietro l’angolo.

Come si stanno muovendo le aziende

Molti brand hanno scelto di anticipare le offerte già nei giorni precedenti, trasformando il classico venerdì in un’intera settimana di promozioni. Una tendenza che si è registra ormai da diversi anni. Tuttavia, le iniziative più convenienti vengono lanciate proprio oggi, con codici extra, bundle e prezzi al ribasso per poche ore. L’obiettivo è intercettare il traffico digitale concentrato nelle prime ore del mattino e della pausa pranzo, quando – secondo i dati degli anni scorsi – si registra il picco delle ricerche relative agli sconti dell Black Friday che parte oggi.

Cosa aspettarsi dopo gli sconti del Black Friday di oggi

Il fine settimana continuerà con nuove offerte, mentre il Cyber Monday completerà il ciclo promozionale con sconti dedicati principalmente al mondo della tecnologia e dei servizi digitali. Per chi non ha ancora deciso cosa acquistare, dunque, c’è tempo per monitorare l’andamento dei prezzi e cogliere le migliori occasioni. Il Black Friday iniziato oggi con i suoi sconti si conferma quindi un appuntamento fondamentale per consumatori e aziende, oltre che un termometro dell’andamento del commercio online in Italia. Soprattutto con in Natale alle porte.