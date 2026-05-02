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“Il mio cuore spezzato”: Carol Alt, il ricordo di Senna

Il post dell'attrice su X nel ricordo dell'incidente nella maledetta curva del Tamburello ove morì l'amore della sua vita

di Dave Hill Cirio - 2 Maggio 2026

Non serve un anniversario tondo per far riemergere la nostalgia, a volte basta un post: il post x di Carol Alt per il ricordo di Senna.

“Il mio cuore spezzato”

Carol Alt, l’icona che ha segnato la moda degli anni ’90, ha scelto X per condividere un pensiero intimo che ha subito fatto il giro dei media specializzati: un ricordo del suo “cuore spezzato” per Ayrton Senna.

In questo weekend, il messaggio della modella ha riacceso una luce su quel legame mai dimenticato. Poprio oggi, 2 maggio, giorno che per lei segna l’inizio del vuoto lasciato dal pilota.

La “maledetta” curva del Tamburello

Il post di Carol arriva in una data che, per chi ha vissuto quell’epoca, ha un peso specifico enorme. Se il 1° maggio è il giorno della tragedia collettiva di Imola, il 2 maggio 1994 è stato il primo giorno di un mondo senza Ayrton.

Il momento in cui Carol, allora legata ufficialmente a Ron Greschner, dovette affrontare la perdita dell’uomo che amava in segreto. Quel “cuore spezzato” citato oggi non è solo un modo di dire. La modella ha confessato più volte che Senna era l’uomo con cui avrebbe voluto costruire un futuro. Un progetto di vita stroncato in una curva del Tamburello proprio quando stavano per rendere pubblico il loro rapporto.

Il rapporto tra Ayrton e Carol

Il loro legame, nato lontano dai riflettori delle piste, era un incrocio perfetto tra il glamour di New York e il misticismo del pilota brasiliano. Carol ha descritto spesso Ayrton come la sua “anima gemella”, un uomo capace di una profondità spirituale che andava oltre la velocità.

Il tributo odierno su X, pur nella sua brevità, ha scatenato la reazione immediata dei fan e della stampa sportiva, che hanno ripreso lo scatto per celebrare ancora una volta un amore che non ha avuto il tempo di invecchiare, restando cristallizzato in quel drammatico maggio di trentadue anni fa.

Cosa resta di questo ricordo?

Mentre i media ripropongono i video di quel giorno maledetto, il post di Carol Alt ci ricorda che dietro l’eroe delle corse c’era un uomo amato profondamente nel privato.

Per Beco, il suo “cuore spezzato” rimane la testimonianza più autentica di un legame che, nonostante il tempo, non accenna a sbiadire.