Blocco Hormuz: in 20mila intrappolati sulle navi

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Economia
La denuncia del segretario generale dell’Imo (Organizzazione Marittima Internazionale)
Il Golfo Persico è ufficialmente una prigione di acciaio: 20mila intrappolati dal blocco dello Stretto di Hormuz.
Il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz ha paralizzato una delle arterie marittime più vitali del pianeta, lasciando oltre 1.500 navi e i relativi equipaggi in un limbo pericoloso.
La denuncia arriva direttamente dal segretario generale dell’Imo (Organizzazione Marittima Internazionale), Arsenio Dominguez, che parla di una crisi umanitaria e logistica senza precedenti.
Non si tratta solo di merci, ma di vite umane. Dominguez, intervenendo alla Convenzione marittima delle Americhe, ha lanciato un allarme rosso.
I numeri del blocco: circa 20mila membri di equipaggio sono attualmente intrappolati a bordo delle navi.
Il profilo delle vittime. Persone definite “innocenti” che stanno pagando il prezzo di tensioni internazionali totalmente al di fuori del loro controllo.
L’impatto. Marittimi che svolgono il proprio lavoro per il beneficio globale si ritrovano ora al centro di un braccio di ferro tra Teheran e le potenze occidentali.
Perché questo blocco rischia di scatenare un effetto domino sull’economia mondiale?
Il transito del greggio. Attraverso questo stretto passa circa il 20% del petrolio mondiale e una quota massiccia di gas naturale liquefatto.
Paralisi dei rifornimenti. Le agenzie regionali segnalano che le rotte alternative sono sature o impraticabili per i grandi vettori, prefigurando una possibile impennata dei prezzi energetici in Europa e Asia.
Tensione militare. La chiusura dello stretto da parte dell’Iran è vista come una risposta alle recenti sanzioni e pressioni diplomatiche, trasformando il transito civile in un’arma di pressione politica.
Le notizie che giungono dai monitoraggi regionali indicano una situazione in rapido deterioramento.
Stallo diplomatico. Nonostante gli appelli dell’Onu, la marina iraniana continua a pattugliare le acque, impedendo il deflusso delle navi cisterna e dei portacontainer.
Rischio approvvigionamenti. Alcuni Paesi del Golfo stanno cercando mediazioni urgenti per corridoi umanitari che permettano almeno il cambio degli equipaggi, molti dei quali hanno superato i limiti legali di permanenza a bordo.