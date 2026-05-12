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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 12 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Quarta Tappa del Giro d’Italia

12 maggio da Catanzaro a Cosenza 144 km

Catanzaro, città dei tre colli e capoluogo della Calabria, ha una storia che intreccia dominazioni bizantine, normanne e sveve. Il centro storico, arroccato e attraversato da vicoli stretti, custodisce palazzi nobiliari, chiese antiche e il maestoso ponte Bisantis che domina la valle. La città è famosa per la seta, lavorata fin dal Medioevo, e per una tradizione gastronomica che unisce mare e montagna. Catanzaro Lido rappresenta il volto marinaro, mentre i quartieri alti conservano l’anima più antica e popolare. È una città verticale, ventosa, identitaria perfetta per questo Giro d’Italia.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Fileja alla ’nduja – identità calabra

Ingredienti per 4 persone:

400 g di fileja calabresi

150 g di ’nduja

400 g di pomodori pelati

1 cipolla rossa di Tropea

Olio extravergine d’oliva

Sale

Preparazione:

Rosola la cipolla tritata in olio.

Aggiungi la ’nduja e falla sciogliere lentamente.

Unisci i pomodori pelati e cuoci per 15 minuti.

Lessa la fileja, scolala e condiscila con il sugo piccante.

Servi subito, con un filo d’olio crudo