TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Quarta Tappa del Giro d’Italia
12 maggio da Catanzaro a Cosenza 144 km
Catanzaro, città dei tre colli e capoluogo della Calabria, ha una storia che intreccia dominazioni bizantine, normanne e sveve. Il centro storico, arroccato e attraversato da vicoli stretti, custodisce palazzi nobiliari, chiese antiche e il maestoso ponte Bisantis che domina la valle. La città è famosa per la seta, lavorata fin dal Medioevo, e per una tradizione gastronomica che unisce mare e montagna. Catanzaro Lido rappresenta il volto marinaro, mentre i quartieri alti conservano l’anima più antica e popolare. È una città verticale, ventosa, identitaria perfetta per questo Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Fileja alla ’nduja – identità calabra
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di fileja calabresi
- 150 g di ’nduja
- 400 g di pomodori pelati
- 1 cipolla rossa di Tropea
- Olio extravergine d’oliva
- Sale
Preparazione:
Rosola la cipolla tritata in olio.
Aggiungi la ’nduja e falla sciogliere lentamente.
Unisci i pomodori pelati e cuoci per 15 minuti.
Lessa la fileja, scolala e condiscila con il sugo piccante.
Servi subito, con un filo d’olio crudo
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