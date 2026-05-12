A Camogli torna la storica Sagra del Pesce

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Tradizione ligure e novità culinaria al centro della 74 edizione

di Askanews - 12 Maggio 2026

Camogli, 12 mag. – È tornata anche quest’anno a Camogli la storica Sagra del Pesce, uno degli appuntamenti più celebri della tradizione gastronomica italiana. Giunta alla 74 edizione, la manifestazione ha trasformato ancora una volta il lungomare del borgo ligure in una grande festa popolare, richiamando migliaia di visitatori attorno al simbolo dell’evento: la maxi padella in cui viene preparato e distribuito il tradizionale pesce fritto. Organizzata dalla Pro Loco Camogli insieme al Comune, la Sagra rappresenta da oltre settant’anni un momento profondamente legato alla cultura marinara del territorio e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche liguri, diventando nel tempo un appuntamento di riferimento a livello nazionale.

Per il terzo anno consecutivo, al fianco della manifestazione anche Oleificio Zucchi, partner dell’evento con il prodotto “Zucchi Fritto Libero!”, l’olio pensato per la frittura domestica che ha accompagnato la preparazione del pesce fritto durante la giornata. Una collaborazione nata dalla condivisione di valori comuni come qualità, tradizione culinaria e attenzione alla convivialità. Spazio all’intervento di Alessia Zucchi, che ha raccontato le ragioni che hanno portato l’azienda a confermare il proprio sostegno alla manifestazione, puntando su un prodotto innovativo come Zucchi Fritto Libero!, recentemente eletto Prodotto dell’Anno 2026 grazie alle sue caratteristiche pensate per migliorare l’esperienza della frittura domestica.

Le parole di Alessia Zucchi, Amministratore Delegato Oleificio Zucchi S.P.A. SB: “Per Oleificio Zucchi è importante avere una partnership con realtà come Camogli, che è un patrimonio della cultura ligure con le sue attività, le sue iniziative culturali e gastronomiche. La Sagra di San Fortunato, la 74esima edizione, è una di queste e per noi è importante essere vicino alla tradizione, a quello che racconta l’identità di un territorio, perché Zucchi ci crede molto. “Zucchi fritto libero!” è un bell”esempio di innovazione di prodotto, che va a rispondere alle esigenze reali del consumatore. È uno degli impegni che abbiamo verso i nostri consumatori, Zucchi fritto libero!, infatti, riduce, rispetto ad un olio di girasole standard, più del 50% degli odori, e ciò ha permesso alle persone di tornare a cucinare e gustare la frittura nella propria dieta”.

Nel corso dell’evento abbiamo raccolto le parole del Presidente della Pro Loco Camogli Vittorio Crovetto, che ha sottolineato il valore storico della Sagra e l’importanza di una partnership capace di sostenere concretamente un appuntamento così identitario per il territorio.

Il commento del Presidente Pro Loco Camogli, Vittorio Crovetto: “L’Oleificio Zucchi principalmente è quello che ci permette di fare la Sagra, perché è il primo sponsor come olio che è quello che ci aiuta a farla. Come tutti gli anni discutiamo sul quantitativo dell’olio, su quello che ci serve e sulla fornitura di olio che ci serve per mandare avanti la frittura, ed anche quella di Camogli che è per i celiaci”.

Un evento che continua così a unire tradizione, territorio e innovazione, confermando la Sagra del Pesce di Camogli come uno dei simboli più riconoscibili della cultura gastronomica italiana.