Roma

MagicLash, a Roma il debutto di un nuovo modo di intendere la bellezza dello sguardo

di Teresa Gargiulo - 12 Maggio 2026

Si è svolto nella cornice di Palazzo Nainer, nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, l’evento “MagicLash – Reveal Your Magic”, tra gli appuntamenti più glamour della stagione dedicati al mondo del beauty.

Protagonista della serata è stata Sandra Louise Maggio, professionista e imprenditrice del settore, che ha presentato una nuova visione dello stile del viso, mettendo al centro lo sguardo come elemento identitario ed espressivo.

L’iniziativa ha rappresentato l’occasione per introdurre un approccio contemporaneo alla bellezza, in cui il magnetismo dello sguardo e la sua sensualità superano i confini tradizionali del linguaggio estetico, aprendo anche al pubblico maschile.

All’evento hanno partecipato numerose personalità del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Tra gli ospiti, Anna Falchi, Manuela Arcuri, Emanuela Tittocchia, Romina Pierdomenico, Giorgia Fiori, insieme a Barbara Francesca Ovieni, Laura Barth, Roberta Beta, Elisa Scheffler, Veronica Ursida e altre figure del panorama artistico italiano.

Tra momenti di networking, presentazioni e intrattenimento, l’appuntamento si è trasformato in un’esperienza immersiva nel segno dello stile e dell’innovazione.

Con MagicLash, Sandra Louise Maggio propone una nuova figura professionale nel settore beauty, puntando su una specializzazione dedicata allo sguardo e alla sua valorizzazione. Per il debutto del progetto, la scelta è ricaduta su Roma, cornice simbolica e internazionale della bellezza.