Lavoro

Ai Fluency: come cambia il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale

“E' una trasformazione del linguaggio. Se non impariamo a dialogare con lei, resteremo spettatori della rivoluzione che stiamo vivendo”

di Giorgio Brescia - 12 Maggio 2026

Ai Fluency, l’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia da usare, ma un nuovo linguaggio da imparare. È questa l’idea al centro del concetto, un framework sviluppato da Maurizio La Cava e presentato a Milano durante la tappa di Efi in Tour ospitata da Ntt Data.

Secondo La Cava, founder e ceo di Mlc Presentation Design Consulting, il vero cambiamento non riguarda gli algoritmi, ma il modo in cui le persone imparano a lavorare con l’Ai.

“L’intelligenza artificiale è una trasformazione del linguaggio. Se non impariamo a dialogare con lei, resteremo spettatori della rivoluzione che stiamo vivendo”, spiega La Cava.

Il framework parte da un principio preciso

L’Ai vista non solo come un tool tecnico, ma come una competenza trasversale che coinvolge manager, gestori delle risorse umane, professionisti e team operativi.

L’obiettivo di Ai Fluency è sviluppare la capacità di porre domande corrette, definire obiettivi, integrare l’Ai nei processi decisionali, comprendere limiti e potenzialità degli strumenti generativi.

Un modello da sviluppare in quattro fasi.

Awareness

La prima fase riguarda la consapevolezza, per capire cosa l’Ai può realmente fare e distinguere l’innovazione concreta dal semplice hype tecnologico.

Approach

La seconda fase riguarda il metodo, per non impartire ordini all’Ai, ma costruire obiettivi, vincoli e criteri di lavoro.

Application

Qui l’intelligenza artificiale entra davvero nei flussi operativi quotidiani: test, prototipi, sperimentazioni rapide e integrazione nei processi aziendali.

Advocacy

Ultimo passaggio, la diffusione culturale: ogni trasformazione organizzativa ha bisogno di figure interne capaci di diffondere competenze e costruire fiducia verso i nuovi strumenti.

Secondo La Cava, il vantaggio competitivo futuro non dipenderà soltanto dalla tecnologia disponibile, ma dalla capacità delle aziende di creare una vera collaborazione tra intelligenza umana e artificiale.