Torino

Lingotto Musica con il “record” di Gatti e il bicentenario di Beethoven

di Redazione - 12 Maggio 2026

Presentata la nuova stagione di Lingotto Musica 2026-27. Il cartellone prevede 13 appuntamenti tra l’Auditorium Agnelli, (otto concerti) e la Sala 500 cinque “pianisti del Lingotto” dal 29 ottobre al 10 maggio. Debutto il 29 ottobre di Lingotto Musica con il direttore Daniele Gatti per la dodicesima volta presente, recordman per la rassegna. Dirigerà la Sachsische Staatkapelle Dresden, la più antica Orchestra in attività, della quale è direttore principale, con in programma musiche di Wagner e Brahms. Il secondo concerto in programma il 12 novembre, vede il ritorno di Antonio Pappano alla guida della Chamber Orchestra of Europe e con Alexandre Kantorow al pianoforte (vincitore nel 2019 del concorso Cajkovskij di Mosca), con musiche di Brahms, Dvoràk. Il 10 dicembre l’Ensemble Matheus diretta da Jean-Christophe Spinosi, con il controtenore Philippe Jaroussky, eseguirà musiche di Corelli e Vivaldi e nella seconda parte pagine di Handel e Vivaldi. Il 13 gennaio, a inaugurare il nuovo anno, arriva la star del pianoforte Daniil Trifonov, con musiche di Handel, Stravinskij, Schubert e nella seconda parte musiche di Garcìa, Ginastera, Guarnieri, Landestoy, Trifonov, Villa-Lobos. Il 27 gennaio novità assoluta per Lingotto Musica, che commissiona per la prima volta un brano a un compositore. Giovanni Sollima scriverà una composizione in occasione del bicentenario della morte di Beethoven e verrà eseguita dalla Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Tarmo Peltokoski. A seguire il concerto per violino e orchestra di Schumann, con il violinista Vilde Frang e successivamente musiche di Mendelssohn. Il 18 marzo la Warsaw Philharmonic Orchestra diretta da Krzysztof Urbanski e con Kian Soltani violoncello, eseguirà musiche di Bacewicz, Elgar e Dvorak. Il 20 aprile la Constellation Orchestra diretta da John Elliott Gardiner, eseguirà la terza e quinta sinfonia di Beethoven. Chiusura dei concerti di Lingotto Musica il 10 maggio, con Les Musiciens du Louvre diretti da Marc Minkowski, con in programma musiche di Mendelssohn. Ritorna la rassegna “I Pianisti del Lingotto” nella Sala 500, con protagonisti : Lucas Debargue, Angela Hewitt, Leif Ove Andsnes, i debuttanti Yulianna Avdeeva e Eric Lu, (entrambi vincitori del concorso Chopin). Altra novità quest’anno prevede progetti per le scuole con Lingotto Musica Eductional . Confermata charity partner (Fondazione Molinette, Specchio dei Tempi, Medicina a misura di donna, Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro). Riconfermato anche Lingotto Musica Off.

Pier Luigi Fuggetta ilTorinese.it